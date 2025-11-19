رئيس الأعلى للإعلام يبحث استعدادات اجتماع وزراء الإعلام العرب بالقاهرة

استقبل المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية؛ لبحث الاستعدادات الخاصة بانعقاد الدورة العادية الـ55 لمجلس وزراء الإعلام العرب، المقرر عقدها في القاهرة خلال يومي ٢٥ و٢٦ نوفمبر الجاري.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الملفات المطروحة على جدول الأعمال والترتيبات التنظيمية لضمان خروج الدورة بصورة تليق بدور مصر ومكانة الإعلام العربي.

اقرأ أيضاً:

"عاوز أسمع آراء وانتقادات".. ماذا قال الرئيس السيسي في حواره مع المتقدمين لأكاديمية الشرطة؟

أعلى من المعدلات.. الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة بنحو 6 درجات

الثقافة تصدر كتاب "ظلال طه حسين"