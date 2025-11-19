إعلان

رئيس الأعلى للإعلام يبحث استعدادات اجتماع وزراء الإعلام العرب بالقاهرة

كتب : محمد أبو بكر

05:53 م 19/11/2025
    المهندس خالد عبدالعزيز يستقبل السفير أحمد رشيد خطابي
    المهندس خالد عبدالعزيز يستقبل السفير أحمد رشيد خطابي

استقبل المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية؛ لبحث الاستعدادات الخاصة بانعقاد الدورة العادية الـ55 لمجلس وزراء الإعلام العرب، المقرر عقدها في القاهرة خلال يومي ٢٥ و٢٦ نوفمبر الجاري.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الملفات المطروحة على جدول الأعمال والترتيبات التنظيمية لضمان خروج الدورة بصورة تليق بدور مصر ومكانة الإعلام العربي.

