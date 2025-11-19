إعلان

وزير الصحة يلتقي مدير صحة تركيا لبحث تعزيز التعاون الثنائي

كتب : أحمد جمعة

04:51 م 19/11/2025

وزير الصحة يلتقي مدير صحة تركيا

التقى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، الدكتور عزيز البير بايتن، مدير عام الصحة بوزارة الصحة التركية.

جاء اللقاء على هامش الجلسة الختامية للاجتماع الوزاري الأول لصحة دول الثماني النامية (D-8)، الذي استضافته مصر على مدار ثلاثة أيام بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة وزراء ومسؤولي الصحة من الدول الأعضاء.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول استمرار التعاون المشترك في دعم الخدمات الطبية للأشقاء الفلسطينيين، مع التركيز على تنسيق الجهود لضمان استمرارية الرعاية الصحية للجرحى والمصابين.

كما بحث الجانبان آليات تعزيز التنسيق الصحي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وفرص تبادل الزيارات والخبرات الفنية بين الفرق الطبية، بهدف نقل التجارب الناجحة وتطوير المنظومة الصحية في الدولتين.

وزير الصحة دير صحة تركيا الدكتور خالد عبدالغفار الدكتور عزيز البير بايتن

