أعلى من المعدلات.. الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة بنحو 6 درجات

كتب- محمد شاكر:

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، وسط توقعات باستمرار هذا الارتفاع على مدار الأيام المقبلة، ليبلغ ذروته أيام الجمعة والسبت والأحد.

وتسجل القاهرة الكبرى 31 إلى 32 درجة مئوية، وهو أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام بنحو 5 إلى 6 درجات.

وقالت في مداخلة هاتفية بقناة الناس، إن ارتفاع الحرارة يرجع إلى تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية قادمة من شبه الجزيرة العربية، إلى جانب امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا مما يعزز سطوع الشمس لفترات طويلة ويزيد من الإحساس بالحرارة، خاصة خلال ساعات النهار.

وأوضحت أن الارتفاعات ستشمل مختلف المحافظات، لتسجل السواحل الشمالية 28 إلى 29 درجة، بينما تتراوح الحرارة في جنوب الصعيد بين 34 و35 درجة نهارًا، ورغم الارتفاع نهارًا، ستظل الأجواء مائلة للبرودة ليلًا، لكن الصغرى سترتفع مقارنة بالأيام الماضية لتتراوح بين 18 و20 درجة على القاهرة.

وحول ارتباط ارتفاع الحرارة بظاهرة الشبورة، أكدت غانم أن الشبورة تتعلق أكثر بحالات الاستقرار الجوي، وهو ما تشهده البلاد خلال هذه الفترة، موضحةً أن الشبورة ستكون كثيفة على الطرق الزراعية والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية، خاصة من الرابعة فجرًا حتى السابعة أو الثامنة صباحًا، ما يؤدي لانخفاض كبير في الرؤية الأفقية.

وقدّمت نصائح للأسر بشأن ملابس الأطفال في ظل التذبذب الحراري، مشددة على أهمية اختيار الملابس "الخريفية" المناسبة لهذه المرحلة، مثل القطعتين أو الملابس ذات الأكمام، مع الاحتفاظ بجاكيت خفيف خلال الخروج في ساعات الليل أو الصباح الباكر، مؤكدة أن ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة ما زال مبكرًا وأن الشتاء فلكيًا يبدأ في 21 ديسمبر.

ونفت وجود فرص أمطار مؤثرة خلال الأسبوع الجاري، موضحة أن حالة الاستقرار الممتدة حتى منتصف الأسبوع المقبل تقلل فرص الأمطار، باستثناء احتمالية ضعيفة وهامشية لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري غدًا دون أي قلق، مؤكدة أنه عند تأثر البلاد بأي منخفضات جوية لاحقًا ستعود فرص الأمطار للظهور مرة أخرى.