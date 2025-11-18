إعلان

الرئيس السيسي: "قلت لازم أحل مسألة مصر وفقرها"

كتب- محمد عاطف:

09:44 م 18/11/2025

الرئيس السيسي في أكاديمية الشرطة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن قرارات إصلاح منظومة الدعم جاءت في إطار ضرورة حماية الاقتصاد المصري ومنع انهياره، رغم إدراكه الكامل مدى صعوبة تلك الإجراءات على المواطنين.

وقال الرئيس السيسي خلال حواره التفاعلي مع المتقدمين الجدد للالتحاق بأكاديمية الشرطة إن استمرار الدعم بصورته القديمة كان سيُبقي الاقتصاد في حالة عاجزة عن التعافي، موضحًا أن إجمالي تكلفة الدعم يصل إلى نحو 600 مليار جنيه سنويًا، وهو رقم ضخم كان من شأنه استنزاف قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها الأساسية.

وأضاف: "بالنسبة لموضوع الدعم.. أنا اللي قلت لازم أنهي المشكلة، لازم أحل مسألة مصر وفقرها، وأنا عارف إن الحل ده قاسي ومؤلم، دواء صعب جدًا لكن ملوش حل تاني".

وتابع الرئيس السيسي: "إذا كنا عايزين نتخلص من الظروف الصعبة دي ونتجاوز المرحلة، مرحلة الفقر والديون، والكلام ده مش ممكن إلا بأننا نقاسي ونقسى على نفسنا".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السيسي عبد الفتاح السيسي أكاديمية الشرطة

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة