الرئيس السيسي: "قلت لازم أحل مسألة مصر وفقرها"

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن قرارات إصلاح منظومة الدعم جاءت في إطار ضرورة حماية الاقتصاد المصري ومنع انهياره، رغم إدراكه الكامل مدى صعوبة تلك الإجراءات على المواطنين.

وقال الرئيس السيسي خلال حواره التفاعلي مع المتقدمين الجدد للالتحاق بأكاديمية الشرطة إن استمرار الدعم بصورته القديمة كان سيُبقي الاقتصاد في حالة عاجزة عن التعافي، موضحًا أن إجمالي تكلفة الدعم يصل إلى نحو 600 مليار جنيه سنويًا، وهو رقم ضخم كان من شأنه استنزاف قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها الأساسية.

وأضاف: "بالنسبة لموضوع الدعم.. أنا اللي قلت لازم أنهي المشكلة، لازم أحل مسألة مصر وفقرها، وأنا عارف إن الحل ده قاسي ومؤلم، دواء صعب جدًا لكن ملوش حل تاني".

وتابع الرئيس السيسي: "إذا كنا عايزين نتخلص من الظروف الصعبة دي ونتجاوز المرحلة، مرحلة الفقر والديون، والكلام ده مش ممكن إلا بأننا نقاسي ونقسى على نفسنا".