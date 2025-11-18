كتب- أحمد الجندي:

تفقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، جناح "مدرستنا" في معرض "Cairo ICT" المقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

ورافق الوزير في جولته بجناح مدرستنا كلا من الدكتور أحمد ضاهر والدكتور أيمن بهاء الدين نائبي وزير التربية والتعليم، والإعلامي أسامة كمال رئيس مجلس إدارة شركة تريد فيرز انترناشيونال، المنظمة لمعرض ومؤتمر Cairo ICT.

وخلال جولته، استعرض الوزير أحدث حلول التعليم الرقمي التي تقدمها منظومة «مدرستنا»، والتي تهدف إلى تمكين الطلاب والمعلمين من أدوات تعليم حديثة، معزَّزة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ومتاحة للاستخدام داخل المدارس المصرية وخارجها.

واطّلع الوزير كذلك على تجربة تطبيق "فهيم" للذكاء الاصطناعي، والتي يتيح للطلاب الحصول على شرح مبسط وفوري للدروس، بالإضافة إلى خطط مذاكرة مخصصة وقدرة التفاعل الصوتي المباشر.

كما استعرض أيضا منصة "مدرستنا بلس"، التي حققت منذ إطلاقها التجريبي انتشارًا واسعًا؛ حيث سجلت أكثر من 5 ملايين اشتراك و 2.2 مليون مستخدم عبر المنصة، وتوفر محتوى تفاعليًا لجميع المراحل الدراسية، ونماذج استرشادية، ومراجعات، واختبارات تقييمية تدعم الطالب في استعداداته للامتحانات.

واطلع الوزير أيضا على مشروع "دوري مدارس مصر"، الهادف إلى اكتشاف المواهب الرياضية في رياضتي كرة القدم وكرة السلة، وتنفيذه عبر ثلاث مراحل تنافسية، مع إدارة كاملة للمسابقات والنتائج عبر منصة إلكترونية مخصصة.

وقد تضمن الجناح أيضا عرضا لشركة "سبريكس" اليابانية، الشريك الياباني لوزارة التربية والتعليم في تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي عبر منصة "كيريو".

وأشاد الوزير محمد عبد اللطيف بما شهده داخل الجناح من بيئة تفاعلية متكاملة تقدم عرضا للزائرين حول التطور الرقمي التفاعلي الذي تقدمه وزارة التربية والتعليم، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في دعم وتوسيع الشراكات التي ترتقي بمنظومة التعليم المصري وتفتح آفاقًا جديدة للطلاب والمعلمين نحو تعليم أكثر تطورًا وجودة.

كما أشار الوزير إلى أن التعاون مع مؤسسة "سبريكس" اليابانية في تقديم مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي يمثل نقلة نوعية تعكس حرص وزارة التربية والتعليم على تطوير قدرات الطلاب ومهاراتهم وفقا لأفضل المعايير العالمية بما يتناسب مع مهن المستقبل.