استقبل الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، اليوم الدكتورة وسن باهر، المنسق الإقليمي للتحالف من اجل جودة المنتجات في أفريقيا (AfPQ) ، وذلك بمقر الهيئة بالقاهرة.

وبحسب بيان، يُعد تحالف AfPQ مبادرة مدعومة من الحكومة الألمانية، تهدف إلى مساعدة الشركات الأفريقية، خاصة في قطاع الصناعات الغذائية و الزراعية، على تحسين جودة منتجاتها لتعزيز تنافسيتها والوصول إلى الأسواق العالمية، ويقدم التحالف الدعم الفني والتدريب والمساعدة للحصول على شهادات دولية معترف بها، كما يعمل على تعزيز البنية التحتية لسلامة و جودة المنتجات الغذائية و الزراعية ومهارات الإدارة، وتشجيع التجارة الإقليمية بما يتوافق مع المعايير الدولية، ومن خلال مساعدة الشركات على استيفاء المعايير الدولية.

واستهدفت الهيئة بشكل خاص الكيانات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، مع التركيز على مجالات متخصصة مثل عسل النحل، النباتات الطبية والعطرية، والاستزراع السمكي، وذلك لتعزيز قدرة هذه الشركات على التوسع والوصول إلى أسواق جديدة مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة.

وخلال اللقاء، اكد الدكتور الهوبي على تقدير الهيئة للتعاون مع المبادرات الإقليمية والدولية الداعمة لجودة وسلامة المنتجات الغذائية والزراعية، بما يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الاسواق الاقليمة و الأفريقية و الاوروبية.

كما ناقش الجانبان فرص التعاون في مجالات بناء القدرات الفنية، دعم الامتثال للمعايير الدولية، وتبادل الخبرات، إضافة إلى إمكانية تنفيذ برامج مشتركة تهدف إلى الارتقاء بأنظمة الجودة وسلامة الأغذية والزراعة على مستوى القارة الأفريقية.

وفي ختام اللقاء، أعربت الدكتورة وسن باهر عن تقديرها للهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهودها المستمرة في تطوير المنظومة الرقابية، مؤكدة حرص التحالف على توسيع مجالات التعاون خلال الفترة المقبلة بما يدعم التجارة البينية وجودة المنتجات الغذائية والزراعية في أفريقيا.