سؤال برلماني حول سياسات دعم المشروعات الصغيرة وفرص تصديرها



وجّه اللواء هشام الشعيني، عضو مجلس النواب والأمين العام لحزب الجبهة الوطنية بمحافظة قنا، سؤالًا برلمانيًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول سياسات الحكومة لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خصوصًا المشروعات التراثية واليدوية التي تعد من أهم روافد الاقتصاد المحلي وحاملة للهوية الثقافية المصرية.



وأكد "الشعيني"، أن الدولة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تبدي اهتمامًا كبيرًا بهذه المشروعات، إلا أن أصحابها ما زالوا يواجهون تحديات متعددة، رغم إطلاق الحكومة الاستراتيجية الوطنية للمشروعات التراثية برعاية رئيس مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى فتح أسواق جديدة وتقديم حلول تسويقية مبتكرة.



وطرح النائب، مجموعة من الأسئلة الجوهرية حول أداء الحكومة في هذا الملف، أبرزها: ما خطط الحكومة لتوفير دعم متكامل لأصحاب المشروعات الصغيرة والتراثية؟ وأين برامج التمويل الميسر والحوافز الضريبية المشجعة للشباب؟ وما آليات تسويق المنتجات التراثية في المعارض الإقليمية والدولية؟ وكيف سيتم تمكين الشباب من امتلاك وإدارة هذه المشروعات بدلًا من الاكتفاء بالعمل فيها؟ وما الإجراءات المتخذة لتطوير سلاسل القيمة الخاصة بالمشروعات التراثية؟، وهل توجد خطة واضحة لزيادة صادرات المنتجات التراثية في ظل نجاح نماذج محلية عديدة؟.



وأكد "الشعيني"، أن تطوير هذا القطاع يتطلب سياسات واضحة ومنهجية، وليس مبادرات متفرقة، مشيرًا إلى وجود نماذج ناجحة تستحق التوسع وإعادة التطبيق.



كما طالب الحكومة بالعمل وفق 6 محاور رئيسية لضمان تقدم هذا القطاع الحيوي: توفير تمويل ميسر وسريع عبر قروض منخفضة الفائدة ودعم من جهاز تنمية المشروعات والبنوك الوطنية، إنشاء منصات قومية للتسويق الرقمي لترويج المنتجات التراثية داخل مصر وخارجها وربط المنتجين بالأسواق العالمية، التوسع في تنظيم المعارض المحلية والدولية وإتاحة مشاركة أصحاب المشروعات التراثية في أكبر الفعاليات العالمية لفتح أسواق جديدة، تطوير مراكز التدريب وبناء القدرات لتأهيل الشباب على تصميم وتسويق وإدارة المنتجات التراثية بشكل احترافي، توفير حوافز ضريبية وتأمينية لتشجيع الشباب على بدء مشروعاتهم ودعم المشروعات القائمة على الابتكار والتراث، توثيق العلامات التجارية التراثية وتسهيل إجراءات التصدير عبر تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات اللوجستية لضمان وصول المنتجات إلى الأسواق بجودة تنافسية.



وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة والتراثية ليست مجرد مصدر للكسب، بل تمثل ثروة وطنية تحمل الهوية المصرية، مؤكدًا أهمية دعمها وربطها بالأسواق العالمية، خاصة في ظل نجاح تجارب بارزة بمحافظات الصعيد ومنها قنا.



ودعا الحكومة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتعزيز هذا القطاع الحيوي الذي يعد أحد أهم مسارات خلق فرص العمل وتنمية الاقتصاد المحلي وزيادة الصادرات غير البترولية.



اقرأ أيضًا:



ارتفاع الحرارة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة







الإجراءات الجنائية.. تعرف على أقصى مدة لحبس المتهم قبل عرضه على النيابة







تعرف على ضوابط حصول العامل على مقابل نقدي نظير رصيد إجازاته



