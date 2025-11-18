أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، أن الرئيس السيسي كان يمتلك قناعة راسخة منذ 2014 بأن تطوير البنية الأساسية هو مفتاح نهضة مصر.

وقال الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن الرئيس استلهم تجارب ألمانيا وأمريكا بعد الحرب العالمية، مشيرًا إلى أن أي مصنع أو مستثمر أو سائح لن يأتي إلا إذا وجد بنية تحتية قوية تجذب الاستثمار.

وأضاف أن الموانئ المصرية القديمة كانت تعاني من أعماق ضحلة لا تتجاوز 8-10 أمتار.

وأشار إلى أن سفن الحاويات العملاقة كانت تضطر للوقوف خارج الميناء وتنقل بضائعها بقوارب صغيرة، مؤكدًا أن مصر كانت تدفع غرامات دولية سنوية تصل في أحسن الأحوال إلى 3 مليارات دولار وفي أسوأها إلى 7 مليارات بسبب التأخير.

وتابع الوزير أن مكتب استشاري ألماني عالمي وصف الموانئ المصرية بـ"جثة هامدة" ونصح بعدم إنفاق جنيه عليها.

وأكد أنه رفض التقرير وعرضه على الرئيس السيسي الذي رد بقوله: "طالما مش مستحيل وصعب يبقى هنعمله"، مشددًا على أن الرئيس أمر باستعادة الخطوط الملاحية التي هربت إلى بيريوس وحيفا وغيرهما.

وأوضح أن الخطة شملت إنفاق 300 مليار جنيه على تطوير 14 ميناء موجودة وإنشاء موانئ جديدة.

وأشار إلى أن حوض الإسكندرية كان يحتوي على 22 سفينة غارقة من بينها سفينة "الرز" الروسية الشهيرة، مؤكدًا أن الرئيس أمر في 2016 بتطهير الحوض بالكامل.

وأكد أن ميناء شرق بورسعيد كان مجرد 1.2 كيلومتر مستغلة منذ 2002، مشيرًا إلى أن الرئيس وجه بتحويله إلى مركز تجارة عالمي رغم كل الصعوبات.