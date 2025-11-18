إعلان

"إما إلغاء دوائر أو إبطال صناديق".. بنداري: لن نغض الطرف عن أي تجاوز والقرار غدًا

كتب- حسن مرسي:

12:41 ص 18/11/2025

المستشار أحمد بنداري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد المستشار أحمد بنداري، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن منشور الرئيس السيسي موجود تحت بصر الهيئة بكل تفاصيله منذ لحظة نشره.

وقال بنداري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن تقريرًا مفصلاً يضم كل الطعون والتجاوزات معروض على مجلس إدارة الهيئة، مشيرًا إلى أن القضاة أمناء على صوت كل مواطن ولن يقبلوا التستر على أي مخالفة.

وأضاف أن الهيئة مستقلة تمامًا ولا يتدخل أحد في عملها، مشيرًا إلى أن القانون يمنحها سلطة إبطال الانتخابات كليًا أو جزئيًا في أي دائرة، مؤكدًا أن القرار النهائي سيُصدر غدًا مع إعلان النتيجة وفق الجدول الزمني المحدد.

وتابع بنداري أن الخط الفاصل بين الإلغاء الكلي والجزئي هو "التأثير الجوهري" على نتيجة الدائرة.

وأكد أنه إذا ثبت اختلاف جوهري في الأرقام بين اللجان الفرعية والعامة والنظام الإلكتروني، فسيتم إلغاء الدائرة بالكامل وإعادة الانتخابات فيها من جديد.

وأوضح أن حالات مثل فتح الصناديق مبكرًا في دائرة المنتزه تُعد خطأ إداريًا يؤدي لإبطال صندوق واحد فقط دون إلغاء الدائرة كلها.

وأشار إلى أن الإبطال الكلي يحدث فقط إذا أثر التجاوز على النتيجة النهائية للدائرة بأكملها، مثل تزوير واسع أو تغيير جوهري في الحصر العددي.

وأكد أن الهيئة لن تقبل أي ضغط أو تهاون، لأن الفلوس التي صُرفت في العملية "جامدة" وربنا سيحاسب الجميع عليها.

وأشار إلى أن منشور الرئيس يؤكد حرصه على حياة سياسية سليمة، وأن الوعي الانتخابي للمواطن المصري أصبح مرتفعًا جدًا ويتمسك بحقه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المستشار أحمد بنداري عمرو أديب الحكاية الانتخابات

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مجدي الجلاد: "الموالاة" للسلطة التنفيذية قتلت البرلمان قبل أن يُولد
مجدي الجلاد: "الهندسة السياسية" أفقدت الانتخابات مضمونها الحقيقي في التعبير عن إرادة الناخبين
صوتك مؤثر.. وزير الصحة يدعو مجدي الجلاد لتبني حملة "قلبك أمانة" إعلاميًّا
قرار عاجل من التعليم بشأن صرف حافز المعلمين- (تفاصيل)
هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر بحلول التعاملات المسائية
الوطنية للانتخابات: أي تجاوز حدث ولو في لجنة فرعية سيتم إلغاء نتائج الدائرة
هل تنهي أسعار الذهب 2025 على مستويات قياسية جديدة؟ رئيس الشعبة يجيب
السيسي يطالب هيئة الانتخابات بإظهار إرادة الناخبين والتدقيق في طعون الدوائر
شركة خالدة تعلن كشف غاز جديد في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميًا
نفقة بالدرهم وكلب فجر الخلافات.. استغاثة ميار من الإمارات تشعل مواقع التواصل - فيديو