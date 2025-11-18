أكد المستشار أحمد بنداري، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن منشور الرئيس السيسي موجود تحت بصر الهيئة بكل تفاصيله منذ لحظة نشره.

وقال بنداري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن تقريرًا مفصلاً يضم كل الطعون والتجاوزات معروض على مجلس إدارة الهيئة، مشيرًا إلى أن القضاة أمناء على صوت كل مواطن ولن يقبلوا التستر على أي مخالفة.

وأضاف أن الهيئة مستقلة تمامًا ولا يتدخل أحد في عملها، مشيرًا إلى أن القانون يمنحها سلطة إبطال الانتخابات كليًا أو جزئيًا في أي دائرة، مؤكدًا أن القرار النهائي سيُصدر غدًا مع إعلان النتيجة وفق الجدول الزمني المحدد.

وتابع بنداري أن الخط الفاصل بين الإلغاء الكلي والجزئي هو "التأثير الجوهري" على نتيجة الدائرة.

وأكد أنه إذا ثبت اختلاف جوهري في الأرقام بين اللجان الفرعية والعامة والنظام الإلكتروني، فسيتم إلغاء الدائرة بالكامل وإعادة الانتخابات فيها من جديد.

وأوضح أن حالات مثل فتح الصناديق مبكرًا في دائرة المنتزه تُعد خطأ إداريًا يؤدي لإبطال صندوق واحد فقط دون إلغاء الدائرة كلها.

وأشار إلى أن الإبطال الكلي يحدث فقط إذا أثر التجاوز على النتيجة النهائية للدائرة بأكملها، مثل تزوير واسع أو تغيير جوهري في الحصر العددي.

وأكد أن الهيئة لن تقبل أي ضغط أو تهاون، لأن الفلوس التي صُرفت في العملية "جامدة" وربنا سيحاسب الجميع عليها.

وأشار إلى أن منشور الرئيس يؤكد حرصه على حياة سياسية سليمة، وأن الوعي الانتخابي للمواطن المصري أصبح مرتفعًا جدًا ويتمسك بحقه.