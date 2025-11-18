شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة في الحفل الرسمي لإطلاق التقرير الرائد "المرأة الفلسطينية : الصمود رغم كل الصعاب" الذي نظمته منظمة تنمية المرأة.

وجاء الحفل بحضور الدكتورة أفنان الشعيبي المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة والدكتورة أمينة الحجري المديرة العامة لإدارة الشؤون الثقافة والاجتماعية وشؤون الأسرة بمنظمة التعاون الإسلامي والسفير عبد العزيز بن عبد الله المطر مندوب المملكة السعودية الدائم لجامعة الدول العربية والسفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية والدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس القومي للمرأة ومشاركة الوزيرة منى الخليلي وزيرة شؤون المرأة بدولة فلسطين بكلمة مسجلة.

وبدأت المستشارة أمل عمار كلمتها بتوجيه أسمى آيات التقدير إلى المرأة الفلسطينية تلك السيدة الصابرة التي حملت على عاتقها ثقل الحرب وبقيت رغم القصف والدمار عنوانًا للشجاعة والإصرار لم تتخلَّ يومًا عن دورها في حماية عائلتها ومجتمعها ولم تسمح للمعاناة بأن تنال من إرادتها أو من تمسّكها بحقها في الحياة والحرية والكرامة.

كما تقدمت بخالص التحية والتقدير للشعب الفلسطيني شعب العزة والصمود الذي أثبت للعالم أن الهوية لا تُنتزع وأن الأرض لا تُترك وأن السعي نحو الحرية قدر لا يمكن التراجع عنه مهما اشتدت المحن موجهة خالص التهاني للشعب الفلسطيني وشعوب العالم كافة بانعقاد مؤتمر السلام الذي استضافته مدينة السلام شرم الشيخ في أكتوبر النصر 2025؛ ذلك المؤتمر الذي وجّه رسالة قوية مفادها أن إنهاء الصراع وحماية المدنيين مسؤولية دولية وأن دعم الفلسطينيين وخاصة نساؤهم اللواتي يتحملن العبء الأكبر واجب تفرضه الأخلاق والإنسانية قبل السياسة.

وأشارت إلى أن اليوم نطلق تقريرًا بالغ الأهمية بعنوان “النساء الفلسطينيات ينجون رغم كل التحديات تقرير بارز حول الإصلاح الهيكلي في أوقات الأزمات” فهو ليس مجرد وثيقة تحليلية بل شهادة حية على معاناة تستهدف النساء بشكل ممنهج وعلى آثار إنسانية واجتماعية واقتصادية عميقة تتطلب استجابة إقليمية ودولية أكثر جدية وفعالية.

وتقدمت المستشارة أمل عمار بخالص الشكر لمنظمة تنمية المرأة ووزارة شؤون المرأة الفلسطينية ومنظمة التعاون الإسلامي على هذا العمل الذي يضع الحقائق أمام العالم أجمع بوضوح ومسؤولية.

وأكدت المستشارة أمل عمار أن جمهورية مصر العربية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقدمة الداعمين لإخواننا للشعب الفلسطيني منذ بداية العدوان حيث فتحت مصر ممرات إنسانية آمنة ونسّقت تدفق المساعدات واستقبلت آلاف المصابين لتقديم الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي ووفرت الأجهزة التعويضية للمتضررين لضمان استعادة حياتهم وكرامتهم.

وأشادت المستشارة أمل عمار بالدور العظيم للهلال الأحمر المصري الذي عمل بلا توقف جنبًا إلى جنب مع الهلال الأحمر الفلسطيني في خطوط المواجهة الإنسانية الأكثر صعوبة على الإطلاق فلقد شكّل التعاون بين الجانبين نموذجًا استثنائيًا في تنسيق الإغاثة وإجلاء الجرحى ونقل المساعدات وتقديم خدمات الدعم النفسي رغم المخاطر الهائلة فإن هذا العمل المشترك يجسّد قيم الأخوة ويؤكد أن مصر لا تتخلى عن أشقائها مهما اشتدت العواصف.

وأكدت المستشارة أمل عمار التزام المجلس القومي للمرأة الكامل بدعم المبادرات التي تعزز حماية النساء والفتيات الفلسطينيات وتدعم صمودهن الاقتصاد والاجتماعي وتوفر خدمات الصحة النفسية وتمكّن المرأة من أداء دورها الحيوي في إعادة بناء المجتمع وهي جهود تتوافق مع قرارات الدورة العادية الثانية للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة عام ٢٠٢٣ ولاسيما القرار الخامس الخاص بتمكين وحماية المرأة الفلسطينية و إشراكها في جهود التعافي وإعادة الإعمار بما يربط بين الدعم الإنساني والإصلاحات الاقتصادي لضمان تعافٍ مستدام وشامل.

وقامت المستشارة أمل عمار بدعوة المجتمع الدولي دولًا ومنظمات وهيئات تنموية إلى المشاركة الفاعلة في مؤتمر إعادة الإعمار الذي ستستضيفه مصر قريبًا، مؤكدة حاجتنا للتكاتف لإعادة بناء غزة واستعادة الخدمات الأساسية وتمكين الشعب الفلسطيني من العيش على أرضه بكرامة في إطار رؤية تُرسّخ السلام والتنمية والاستقرار.

واختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها بدعوة منظمة تنمية المرأة بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة في فلسطين لبلورة ورقة عمل تتضمن برامج محددة للتمكين الاقتصادي للمرأة الفلسطينية في مرحلة التعافي المبكر لمساعدتها علي النهوض بأسرتها و مجتمعها و نحن علي استعداد لتقديم كل الدعم في هذا الصدد و لنبقي معا يدا واحدة من أجل المرأة الفلسطينية التي أصبح صمودها نورًا يبدد الظلام ورمزًا عالميًا للإيمان بالقوة والتمسّك بالحياة و أرض الوطن.

وتضمن الحفل تكريم المستشارة أمل عمار من السيدة أفنان الشعيبي بدرع الشكر والتقدير على جهودها فى دعم المرأة الفلسطينية.