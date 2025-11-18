تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بخالص الشكر والتقدير إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لإصداره توجيهات بفتح مستشفيات الشرطة في (العجوزة – طنطا – الإسكندرية – أسيوط)، لتوقيع الكشف الطبي على الأطفال مجانًا لمدة ثلاثة أيام وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل الموافق 20 نوفمبر 2025.

وأشادت المستشارة أمل عمار بالجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة في دعم المرأة والطفل وحرصها المستمر على إطلاق المبادرات الإنسانية والمجتمعية الهادفة إلى تمكين المرأة وتقديم الخدمات الشرطية لها بسهولة ويسر بما يعزز جسور الثقة بين المواطنين وأجهزة الشرطة ويجسد دورها المجتمعي والإنساني ومسؤوليتها تجاه المجتمع.