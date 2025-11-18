إعلان

"القومي للمرأة" يتقدم بالشكر لوزير الداخلية لفتح مستشفيات الشرطة للكشف المجان على الأطفال

كتب : نور العمروسي

12:30 ص 18/11/2025

المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بخالص الشكر والتقدير إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لإصداره توجيهات بفتح مستشفيات الشرطة في (العجوزة – طنطا – الإسكندرية – أسيوط)، لتوقيع الكشف الطبي على الأطفال مجانًا لمدة ثلاثة أيام وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل الموافق 20 نوفمبر 2025.

وأشادت المستشارة أمل عمار بالجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة في دعم المرأة والطفل وحرصها المستمر على إطلاق المبادرات الإنسانية والمجتمعية الهادفة إلى تمكين المرأة وتقديم الخدمات الشرطية لها بسهولة ويسر بما يعزز جسور الثقة بين المواطنين وأجهزة الشرطة ويجسد دورها المجتمعي والإنساني ومسؤوليتها تجاه المجتمع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أمل عمار مستشفيات الشرطة وزير الداخلية القومي للمرأة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مجدي الجلاد: "الموالاة" للسلطة التنفيذية قتلت البرلمان قبل أن يُولد
مجدي الجلاد: "الهندسة السياسية" أفقدت الانتخابات مضمونها الحقيقي في التعبير عن إرادة الناخبين
صوتك مؤثر.. وزير الصحة يدعو مجدي الجلاد لتبني حملة "قلبك أمانة" إعلاميًّا
قرار عاجل من التعليم بشأن صرف حافز المعلمين- (تفاصيل)
هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر بحلول التعاملات المسائية
الوطنية للانتخابات: أي تجاوز حدث ولو في لجنة فرعية سيتم إلغاء نتائج الدائرة
هل تنهي أسعار الذهب 2025 على مستويات قياسية جديدة؟ رئيس الشعبة يجيب
السيسي يطالب هيئة الانتخابات بإظهار إرادة الناخبين والتدقيق في طعون الدوائر
شركة خالدة تعلن كشف غاز جديد في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميًا
نفقة بالدرهم وكلب فجر الخلافات.. استغاثة ميار من الإمارات تشعل مواقع التواصل - فيديو