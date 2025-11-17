إعلان

عمرو أديب يناشد "الوطنية للانتخابات": "فيه حاجة غلط.. ألغوا الانتخابات كلها يرحمكم الله"

كتب- حسن مرسي:

11:46 م 17/11/2025

الإعلامي عمرو أديب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الإعلامي عمرو أديب أن اللحظة الحالية تمثل فرصة تاريخية نادرة للهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على قناة "mbc مصر"، إن على الهيئة إلغاء انتخابات مجلس النواب 2025 بالكامل استجابة مباشرة لبيان الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن الشعب المصري كله كان يهمس بالشكوك حتى جاء الرئيس نفسه وأكد وجود تجاوزات وعوار واضح.

وأضاف أن بيان الرئيس جاء من رأس السلطة التنفيذية التي تصلها تقارير من كل الجهات.

وأشار إلى أن الرئيس طالب بالتدقيق الكامل في كل ما أثير، مؤكدًا أن مجرد إغلاق 30 لجنة أو قبول 40 تظلمًا لن يعيد الثقة أبدًا، مضيفًا: الشعب المصري اليوم يصرخ بصوت واحد: "فيه حاجة غلط".

وأكد أن تدوينة الرئيس هي الضوء الأخضر الصريح للهيئة كي تتخذ قرارًا شجاعًا وتُلغي المرحلة الأولى كلها، مشددًا على أن هذا القرار وحده هو الذي سيُعيد الثقة في العملية الانتخابية برمتها.

وأوضح أن الإلغاء الكامل ليس كارثة بل تصحيح مسار، مشيرًا إلى أن وخز الضمير يضع الهيئة أمام اختبار حقيقي، موجهًا نداءه المباشر: "إلغوها بالكامل يرحمكم الله.. متخافوش من حد.. دي فرصة ما تتعوضش".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عمرو أديب انتخابات مجلس النواب 2025 مخالفات الانتخابات البرلمانية الهيئة الوطنية للانتخابات

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مجدي الجلاد: "الموالاة" للسلطة التنفيذية قتلت البرلمان قبل أن يُولد
مجدي الجلاد: "الهندسة السياسية" أفقدت الانتخابات مضمونها الحقيقي في التعبير عن إرادة الناخبين
صوتك مؤثر.. وزير الصحة يدعو مجدي الجلاد لتبني حملة "قلبك أمانة" إعلاميًّا
قرار عاجل من التعليم بشأن صرف حافز المعلمين- (تفاصيل)
هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر بحلول التعاملات المسائية
الوطنية للانتخابات: أي تجاوز حدث ولو في لجنة فرعية سيتم إلغاء نتائج الدائرة
هل تنهي أسعار الذهب 2025 على مستويات قياسية جديدة؟ رئيس الشعبة يجيب
السيسي يطالب هيئة الانتخابات بإظهار إرادة الناخبين والتدقيق في طعون الدوائر
شركة خالدة تعلن كشف غاز جديد في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميًا
نفقة بالدرهم وكلب فجر الخلافات.. استغاثة ميار من الإمارات تشعل مواقع التواصل - فيديو