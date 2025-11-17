أكد الإعلامي عمرو أديب أن اللحظة الحالية تمثل فرصة تاريخية نادرة للهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على قناة "mbc مصر"، إن على الهيئة إلغاء انتخابات مجلس النواب 2025 بالكامل استجابة مباشرة لبيان الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن الشعب المصري كله كان يهمس بالشكوك حتى جاء الرئيس نفسه وأكد وجود تجاوزات وعوار واضح.

وأضاف أن بيان الرئيس جاء من رأس السلطة التنفيذية التي تصلها تقارير من كل الجهات.

وأشار إلى أن الرئيس طالب بالتدقيق الكامل في كل ما أثير، مؤكدًا أن مجرد إغلاق 30 لجنة أو قبول 40 تظلمًا لن يعيد الثقة أبدًا، مضيفًا: الشعب المصري اليوم يصرخ بصوت واحد: "فيه حاجة غلط".

وأكد أن تدوينة الرئيس هي الضوء الأخضر الصريح للهيئة كي تتخذ قرارًا شجاعًا وتُلغي المرحلة الأولى كلها، مشددًا على أن هذا القرار وحده هو الذي سيُعيد الثقة في العملية الانتخابية برمتها.

وأوضح أن الإلغاء الكامل ليس كارثة بل تصحيح مسار، مشيرًا إلى أن وخز الضمير يضع الهيئة أمام اختبار حقيقي، موجهًا نداءه المباشر: "إلغوها بالكامل يرحمكم الله.. متخافوش من حد.. دي فرصة ما تتعوضش".