

قال الكاتب والمحلل السياسي، الدكتور عبدالمنعم سعيد، إن بيان الرئيس السيسي الذي صدر اليوم يمثل مفاجأة قوية وخطيرة للدفاع عن نزاهة العملية الانتخابية.



وأشار سعيد، خلال لقائه ببرنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي، إلى أنه في البداية لم يكن يصدق الخروقات الانتخابية المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، معتقدًا أنها مجرد "ضجيج للسوشيال ميديا"، قبل أن يفاجئه بيان الرئيس.



وأكد "سعيد"، أن الرئيس السيسي كان يمتلك معلومات كاملة عن الأخطاء التي شابت المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أن عدد الطعون (88 طعنًا) التي ذكرتها الهيئة الوطنية للانتخابات هو "رقم كبير"، مطالبًا مجلس الشيوخ باستعمال المادة 248 من الدستور لإعادة النظر في النظام الانتخابي.



وأوضح أن الهدف هو وضع نظام "يكفل عدم تكرار هذه الأخطاء"، والتي شملت تجاوزات في الدعاية الانتخابية وتحالفات غير منضبطة.



وذكر أن الفرصة الآن سانحة لإعادة النظر في النظام الانتخابي، مشيدًا برصد الرئيس لهذه الظاهرة وواجبه تجاهها، وبوجود جهاز قضائي نزيه.