أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان واضحًا تمامًا منذ يومين في اجتماع مع الوزراء.

وقال الوزير، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن الرئيس قال بالنص: "أنا ما عنديش مانع أبدًا أن نلغي كل الانتخابات أو نعيدها من جديد إذا كانت مش هتعبر عن رأي المواطن المصري"، مشيرًا إلى أن الرئيس أكد ضرورة أن يخرج مجلس نواب شرعي غير مطعون فيه وقادر على قيادة العملية التشريعية بنزاهة.

وأضاف أن الرئيس ليس بعيدًا عن الشارع أبدًا، مشيرًا إلى أن السيسي يتابع بنفسه كل ما يُكتب في الجرايد والسوشيال ميديا، وقد يكون يسمع الحلقة الآن، مؤكدًا أن الرئيس ينحاز دائمًا للشفافية والصراحة والمكاشفة مهما كان انشغاله.

وتابع الوزير قائلًا إن الرئيس كان صريحًا جدًا في الاجتماع الذي حضره هو ورئيس الوزراء وعدد من الوزراء.

وأكد أن السيسي قالا: "لازم كل حاجة تبقى مظبوطة"، مشددًا على أن الرئيس يريد أفضل برلمان وأفضل اختيار لمصر، خاصة في ظل الضغوط الخارجية الهائلة التي تأخذ جزءًا كبيرًا من وقته.

وأوضح أن الرئيس رغم انشغاله بملفات غزة والسودان والأزمات الملتهبة حولنا، إلا أنه دائمًا ما يفكر في مصلحة شعبه.

وأشار إلى أن السيسي يريد ألا نكون أقل من أي ديمقراطية كبيرة في العالم، مؤكدًا أن هذا الموقف الواضح من الرئيس هو ما دفعه لإصدار المنشور اليوم.