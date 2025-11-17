إعلان

كامل الوزير: السيسي قال لنا بالنص "ألغوا كل الانتخابات لو مش هتعبر عن إرادة الناس"

كتب- حسن مرسي:

11:27 م 17/11/2025

الرئيس السيسي والفريق كامل الوزير

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان واضحًا تمامًا منذ يومين في اجتماع مع الوزراء.

وقال الوزير، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن الرئيس قال بالنص: "أنا ما عنديش مانع أبدًا أن نلغي كل الانتخابات أو نعيدها من جديد إذا كانت مش هتعبر عن رأي المواطن المصري"، مشيرًا إلى أن الرئيس أكد ضرورة أن يخرج مجلس نواب شرعي غير مطعون فيه وقادر على قيادة العملية التشريعية بنزاهة.

وأضاف أن الرئيس ليس بعيدًا عن الشارع أبدًا، مشيرًا إلى أن السيسي يتابع بنفسه كل ما يُكتب في الجرايد والسوشيال ميديا، وقد يكون يسمع الحلقة الآن، مؤكدًا أن الرئيس ينحاز دائمًا للشفافية والصراحة والمكاشفة مهما كان انشغاله.

وتابع الوزير قائلًا إن الرئيس كان صريحًا جدًا في الاجتماع الذي حضره هو ورئيس الوزراء وعدد من الوزراء.

وأكد أن السيسي قالا: "لازم كل حاجة تبقى مظبوطة"، مشددًا على أن الرئيس يريد أفضل برلمان وأفضل اختيار لمصر، خاصة في ظل الضغوط الخارجية الهائلة التي تأخذ جزءًا كبيرًا من وقته.

وأوضح أن الرئيس رغم انشغاله بملفات غزة والسودان والأزمات الملتهبة حولنا، إلا أنه دائمًا ما يفكر في مصلحة شعبه.

وأشار إلى أن السيسي يريد ألا نكون أقل من أي ديمقراطية كبيرة في العالم، مؤكدًا أن هذا الموقف الواضح من الرئيس هو ما دفعه لإصدار المنشور اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السيسي كامل الوزير نزاهة الانتخابات البرلمانية انتخابات مجلس النواب 2025 عبد الفتاح السيسي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مجدي الجلاد: "الموالاة" للسلطة التنفيذية قتلت البرلمان قبل أن يُولد
مجدي الجلاد: "الهندسة السياسية" أفقدت الانتخابات مضمونها الحقيقي في التعبير عن إرادة الناخبين
صوتك مؤثر.. وزير الصحة يدعو مجدي الجلاد لتبني حملة "قلبك أمانة" إعلاميًّا
قرار عاجل من التعليم بشأن صرف حافز المعلمين- (تفاصيل)
هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر بحلول التعاملات المسائية
الوطنية للانتخابات: أي تجاوز حدث ولو في لجنة فرعية سيتم إلغاء نتائج الدائرة
هل تنهي أسعار الذهب 2025 على مستويات قياسية جديدة؟ رئيس الشعبة يجيب
السيسي يطالب هيئة الانتخابات بإظهار إرادة الناخبين والتدقيق في طعون الدوائر
شركة خالدة تعلن كشف غاز جديد في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميًا
نفقة بالدرهم وكلب فجر الخلافات.. استغاثة ميار من الإمارات تشعل مواقع التواصل - فيديو