أجواء خريفية وسحب منخفضة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

كتب- عمرو صالح:

08:28 م 17/11/2025
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية مائل للبرودة ليلا.

وأشارت الأرصاد إلى توقعاتها بظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.

