الجبهة الوطنية: نلتزم بالثوابت ونحترم إرادة الناخبين

كتب- عمرو صالح:

05:24 م 17/11/2025

حزب الجبهة الوطنية

أعرب حزب الجبهة الوطنية، عن خالص شكره وتقدير قياداته للرئيس السيسي الذي حسم في بيانه للشعب المصري الثوابت التي يجب أن تتسم بها العملية الانتخابية، مشيدًا بالرسائل التي تضمنها بيان الرئيس من حرص واضح على ترسيخ النزاهة والشفافية وصون إرادة الشعب المصري في هذه اللحظة المفصلية من تاريخ الوطن.


وأكد الحزب، في بيان له التزامه التام وكافة مرشحيه في كل مراحل الانتخابات بكل الإجراءات القانونية، وتمسكهم بالقواعد المنظمة للعملية الانتخابية، واحترامهم التام لإرادة المواطنين وحقهم الأصيل في اختيار من يمثلهم بحرية ومسؤولية.


وجدد الحزب تأكيده على إعلاء إرادة الشعب المصري من خلال دعم تشكيل برلمان متوازن يعبر بصدق عن الناس، ويعكس تنوع المجتمع، ويستحق ثقتهم، ويعمل من أجل مصالحهم الحقيقية، بما يتسق مع رؤية الدولة في بناء مؤسسات قوية تستند إلى الديمقراطية وسيادة القانون.


واختتم الحزب معاهدا المصريين جميعا والقيادة السياسية على مواصلة العمل الجاد، وتقديم نموذج مشرف في المنافسة السياسية الرشيدة، والالتزام بروح المسؤولية الوطنية في كل مراحل العملية الانتخابية.


الجبهة الوطنية إرادة الناخبين الرئيس السيسي العملية الانتخابية

