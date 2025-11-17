قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، إن القضاء على فيروس سي كان ثمرةَ برامج المسح القومي التي اعتمدت على التزام الدولة والمجتمع معًا.

وأشار عبد الغفار إلى أن بعض المبادرات الوقائية؛ مثل الإقلاع عن التدخين وزيادة النشاط البدني لا تزال تواجه تحديات، لأنها لا تعتمد على وزارة الصحة وحدها؛ بل تحتاج إلى تعاون من الإعلام والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على إدراج رعاية مرضى القلب داخل وحدات الرعاية الأساسية؛ بحيث تكون الخدمة قريبة من المواطنين، تمهيدًا لتفعيلها في أكثر من 5 آلاف وحدة صحية على مستوى الجمهورية.

ونوه عبد الغفار بأن الوقاية والكشف المبكر هما مفتاح خفض الوفيات المرتفعة؛ بسبب الأمراض غير السارية، والتي يمكن تجنب أغلبها عبر تحسين نمط الحياة.

ووجَّه وزير الصحة دعوةً رسميةً إلى الإعلامي والكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، لتبنِّي حملة توعوية وطنية جديدة تحمل شعار "قلبك أمانة"، تستهدف رفع الوعي بالأمراض غير السارية؛ وبخاصة أمراض القلب، التي تُعد السبب الأول للوفيات في مصر.

وقال الوزير إن الحملة، المقرر إطلاقها خلال عام، ستسهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة لمرضى الأمراض المزمنة، داعيًا شركة "باير" والجهات المعنية إلى دعمها للوصول إلى المواطنين في كل مكان.

وأكد عبد الغفار أن صوت مجدي الجلاد المؤثر لدى الجمهور والدولة يجعله شريكًا أساسيًّا في إنجاح المبادرة، مضيفًا أن الوزارة تعمل على تعزيز التوعية بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية وخريطة المستشفيات القادرة على التدخل العاجل خلال "الوقت الذهبي"، مؤكدًا أن معهد القلب المصري ما زال يمثل "قبلة جراحات القلب في الشرق الأوسط بلا منازع".

ورحب الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، بقبول الفكرة، مؤكدًا أنه سيحشد كل الدعم الإعلامي الممكن للمساهمة في الحملة، ورفع الوعي والحفاظ على قلوب المصريين.

جاء ذلك ضمن فاعليات مؤتمر إعلان نتائج حملة "قلبك أمانة"؛ للكشف المبكر عن أمراض القلب، تحت مظلة مبادرة "100 مليون صحة"، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وعدد من قيادات الوزارة.

وقدم فاعليات المؤتمر الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت).