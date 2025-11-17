"حماة الوطن" يرحب بتوجيهات الرئيس بشأن انتخابات مجلس النواب



كتب- نشأت علي:

رحب حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق محمد عباس حلمي، ببيان الرئيس عبد الفتاح السيسي، للهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن التدقيق في فحص الطعون المقدمة من بعض مرشحي المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظات المرحلة الأولى، لا سيما بعدما تعددت الشكاوى أثناء عمليات فرز الأصوات، وما ترتب عليها من نتائج الحصر العددي.

وأشاد الحزب، في بيان اليوم، بالتوجيه الرئاسي، الأمر الذي يؤكد حرص القيادة السياسية على خروج السباق الانتخابي في أفضل صورة، وأن ينتهي إلى اختيار ممثلي الشعب الحقيقيين في المجلس التشريعي.

وأكد "حماة الوطن"، أن الهيئة الوطنية للانتخابات، كونها جهة مستقلة لديها من الأدوات ما يمكنها من اتخاذ ما يلزم لتصحيح أي أخطاء في العملية الانتخابية، لتحقيق إرادة المصريين في اختيار من يمثلهم في مجلس النواب المقبل.

وأشار حزب حماة الوطن، إلى أن الإرادة الشعبية هي صاحبة القرار في اختيار أعضاء مجلس النواب، وهو الأمر الذي يتطلب أن تجري الانتخابات في مناخ يتسم بالشفافية والنزاهة.

