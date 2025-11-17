إعلان

أول صور لماكينات الدفع الإلكتروني بأتوبيسات النقل العام بالقاهرة

كتب : محمد نصار

12:48 م 17/11/2025
    ماكينات الدفع الإلكتروني بأتوبيسات النقل العام بالقاهرة (1)
    ماكينات الدفع الإلكتروني بأتوبيسات النقل العام بالقاهرة (4)
    ماكينات الدفع الإلكتروني بأتوبيسات النقل العام بالقاهرة (5)
    ماكينات الدفع الإلكتروني بأتوبيسات النقل العام بالقاهرة (6)
    ماكينات الدفع الإلكتروني بأتوبيسات النقل العام بالقاهرة (7)
    ماكينات الدفع الإلكتروني بأتوبيسات النقل العام بالقاهرة (8)
    ماكينات الدفع الإلكتروني بأتوبيسات النقل العام بالقاهرة (3)
    ماكينات الدفع الإلكتروني بأتوبيسات النقل العام بالقاهرة (2)

كتب- محمد نصار:

بدأت هيئة النقل العام بالقاهرة في تركيب ماكينات منظومة الدفع الإلكتروني الجديدة في أتوبيسات الهيئة.

وكانت أصدرت هيئة النقل العام بالقاهرة، تعليمات جديدة بشأن الاستفادة من المحصلين في وظائف بديلة، تزامنًا مع بدء تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني داخل الهيئة.

وحصل مصراوي، في وقت سابق، على نسخة من التعليمات، التي شملت ثلاث آليات رئيسية لتحقيق هذا الهدف، وجاءت على النحو التالي:

أولًا: المحصلون الحاصلون على رخصة قيادة مهنية والراغبون في العمل كسائقين

تقديم نموذج إبداء الرغبة في العمل كسائق والتوقيع عليه.

إرفاق صورة من رخصة القيادة على أن تكون سارية.

ألّا يكون المحصل ممنوعًا طبيًا من العمل كسائق.

ثانيًا: المحصلون غير الحاصلين على رخصة قيادة مهنية والراغبون في العمل كسائقين

تقديم نموذج إبداء الرغبة في العمل كسائق والتوقيع عليه.

استيفاء الشروط الصحية اللازمة للحصول على رخصة قيادة.

ثالثًا: المحصلون غير الراغبين في العمل كسائقين

تقديم نموذج عدم الرغبة في العمل كسائق.

نقل المحصل إلى وظيفة أخرى ضمن المجموعة النوعية للحركة والنقل.

