كتب – محمد عبدالناصر:

أكد المهندس أحمد جابر شحاتة، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن تطوير الأداء الفني والتحول الرقمي في مرافق المياه والصرف الصحي يمثلان أحد أهم أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع توجهات الدولة لتعزيز كفاءة الخدمات وتحسين جودة التشغيل.

وأشار إلى أن الشركة القابضة تتابع أحدث التقنيات العالمية في مجالات أنظمة التحكم (SCADA) وأجهزة القياس الذكية، بما يدعم رفع كفاءة تشغيل المحطات والشبكات، وتقليل الفاقد، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال ورشة العمل الموسعة التي نظمتها الشركة القابضة، بمشاركة ممثلين عن 25 شركة تابعة، وعدد من الخبراء والمتخصصين في أنظمة التحكم والقياس، وبالتعاون مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة، من بينها: Astronic، Mas Trading، Utility UPS، وAnasia، حيث قدمت هذه الشركات عروضًا تقنية متقدمة تناولت أحدث الحلول في مجالات التحكم الذكي، وأجهزة القياس الحديثة، وتطبيقات المدن الذكية في قطاعي المياه والصرف الصحي.

وأوضح اللواء مهندس عاصم عبد الله شكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، أن الورشة تأتي ضمن خطة متكاملة لتفعيل الدعم الفني لشركات المياه التابعة، ورفع كفاءة الكوادر الفنية العاملة بها، من خلال التدريب العملي والتطبيقي على أحدث أجهزة القياس والتحكم. وأشار إلى أن الورشة تهدف إلى تبادل الخبرات بين الشركات التابعة، وتعزيز التعاون الفني والتكنولوجي فيما بينها، إلى جانب التعرف على الحلول الذكية لتقليل الفاقد المائي ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، بما يشمل سرعة التنبؤ بالأعطال وإصلاحها، وحصر كميات المياه المستخدمة والحد من الفاقد.

وأضاف أن الشركة القابضة تحرص على الاستمرار في عقد مثل هذه الورش المتخصصة بشكل دوري، بما يضمن تحقيق التكامل المعرفي بين الشركات التابعة، ومواكبة التطور السريع في تكنولوجيات المرافق الحيوية، وصولًا إلى تطبيق منظومة رقمية متكاملة لإدارة وتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي على مستوى الجمهورية.



