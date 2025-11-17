إعلان

رئيس "شمال القاهرة للكهرباء" يطلق رقما خاصا لاستقبال شكاوى المواطنين

كتب : محمد صلاح محمود محمد

11:07 ص 17/11/2025

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد صلاح:

أعلنت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء إطلاق قناة تواصل مباشرة وفعالة مع العاملين والمشتركين بجميع فروع الشركة، تنفيذا لتوجيهات المهندس حسن محمد البيلي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بهدف تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وتسريع الاستجابة لشكاوى المواطنين.

وقررت الشركة تخصيص رقم واتساب (01200001846) للتواصل المباشر مع رئيس مجلس الإدارة، بحيث يستقبل من خلاله كل ما يرد من رسائل واستفسارات وشكاوى واقتراحات بشكل فوري، مع التأكيد على دراسة جميع المراسلات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها دون الإفصاح عن هوية المُرسل، التزامًا بمبدأ السرية الكاملة.

وأكدت الشركة أن هذه الخطوة تأتي حرصًا على ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، وتعزيز بيئة العمل، ودعم جهود تحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين، ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة الأداء وتطوير قنوات التواصل مع الجمهور.

شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء شكاوى المواطنين حسن محمد البيلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
شركة خالدة تعلن كشف غاز جديد في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميًا
طقس الـ 5 أيام.. الأرصاد: شبورة كثيفة وانخفاض الحرارة وبرودة