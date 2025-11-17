رئيس "شمال القاهرة للكهرباء" يطلق رقما خاصا لاستقبال شكاوى المواطنين

كتب- محمد صلاح:

أعلنت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء إطلاق قناة تواصل مباشرة وفعالة مع العاملين والمشتركين بجميع فروع الشركة، تنفيذا لتوجيهات المهندس حسن محمد البيلي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بهدف تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وتسريع الاستجابة لشكاوى المواطنين.

وقررت الشركة تخصيص رقم واتساب (01200001846) للتواصل المباشر مع رئيس مجلس الإدارة، بحيث يستقبل من خلاله كل ما يرد من رسائل واستفسارات وشكاوى واقتراحات بشكل فوري، مع التأكيد على دراسة جميع المراسلات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها دون الإفصاح عن هوية المُرسل، التزامًا بمبدأ السرية الكاملة.

وأكدت الشركة أن هذه الخطوة تأتي حرصًا على ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، وتعزيز بيئة العمل، ودعم جهود تحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين، ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة الأداء وتطوير قنوات التواصل مع الجمهور.