الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة والظواهر الجوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الساعات المقبلة، حيث يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يميل للحرارة على مناطق جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويصبح مائلًا للبرودة خلال ساعات الليل.

وأشارت الهيئة إلى تكون شبورة مائية من الرابعة حتى التاسعة صباحًا على عدد من الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق مما يؤثر على الرؤية الأفقية وينصح بتوخي الحذر أثناء القيادة.

كما توقعت ظهور سحب منخفضة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.