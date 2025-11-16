كشف السير مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، عن جانب من حياته الشخصية وتأثير زوجته في تشكيل وعيه.

قال يعقوب خلال حواره مع محمد صلاح على قناة "أون سبورت": "مراتي كانت بتقولي إنك فاشل عشان مش عارف عيالك وقاعد كتير في المستشفى".

وأضاف: "ده عرفني إنه لازم يكون فيه توازن بين الشغل والحياة العملية والأسرة"، معترفًا بدورها المحوري في تحقيق التوازن بين مسؤولياته المهنية والأسرية.

وتحدث البروفيسور يعقوب عن الدافع الحقيقي وراء مسيرته الطبية، مؤكدًا: "كنت بحب العلم والأبحاث، وعملت حوالي 30 ألف عملية، وكنت بشتغل علشان أساعد ملايين الناس".

وأوضح أن شغفه بالعلم والبحث الطبي كان دائمًا مرتبطًا بهدف أسمى وهو خدمة الإنسانية وإنقاذ حياة المرضى، حيث شكل هذا المبدأ المحرك الأساسي لمسيرته الطبية الممتدة عبر عقود.

وأشار جراح القلب إلى نقطة تحول مهمة في مسيرته المهنية، موضحًا: "اشتغلت في مستشفيات مشهورة في مصر، لكن محستش إني بعمل حاجة غير لما علمت الأجيال الصغيرة من الأطباء".

وتطرق يعقوب إلى موقف مؤثر مع أحد مذيعي BBC، قائلاً: "زعلت جدًا وقتها" عندما اتهمه المذيع بأن مشاريعه تهدف للشهرة والمصلحة الشخصية.

وأوضح يعقوب رد فعله على المذيع حينها: "كنت واثق وقلت له: أنا متأسف إنك تفكر كده، لأنك مش عارف إن ده بعمله علشان العلاقة بين الطبيب والمريض".