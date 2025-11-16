شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، حيث شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، افتتاح مجموعة من المحطات البحرية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بميناء شرق بورسعيد.

كما قررت إدارة المتحف المصري الكبير، بدء العمل بنظام الحجز المسبق وفق مواعيد زمنية محددة لتذاكر الدخول، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 16 نوفمبر الجاري.

الرئيس السيسي يفتتح محطات بحرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، افتتاح مجموعة من المحطات البحرية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بميناء شرق بورسعيد.

الأرصاد للمواطنين: ارتدوا هذه الملابس خلال الفترة الحالية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اليوم خريفية مستقرة ومعتدلة، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال فترات النهار والليل.

ونصحت عضو المركز الإعلامي للأرصاد، المواطنين بارتداء ملابس خريفية أو شتوية خفيفة، مشددة على عدم ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة طوال اليوم، لأن ارتفاع درجات الحرارة المتوقع لاحقًا قد يؤدي إلى الإصابة بنزلات البرد.

صور.. وزير الدفاع يشهد المشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية

شهد الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود الذي تنفذه إحدى وحدات المنطقة الغربية العسكرية باستخدام الذخيرة الحية وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من المحافظين وعدد من قادة القوات المسلحة والدارسين بالكليات والمعاهد العسكرية والإعلاميين والشخصيات العامة وعدد من شيوخ وعواقل مطروح وسيوة وطلبة جامعة مطروح.

لجان الإيجار القديم بالقاهرة.. تكثيف الأعمال وتوجيهات جديدة

كشف مصدر بمحافظة الاقهرة، آخر التطورات الخاصة بأعمال لجان حصر المناطق والمُشكلة وفقا لتعديلات قانون الإيجار القديم الصادرة في سبتمبر الماضي.

وقال المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، الأحد، إن اللجان المشكلة تواصل أعمالها بدون توقف وذلك من أجل الانتهاء من أعمال الحصر في أقرب وقت.

وقف بيع تذاكر المتحف المصري الكبير عبر منافذ البيع 1 ديسمبر 2025

قررت إدارة المتحف المصري الكبير، بدء العمل بنظام الحجز المسبق وفق مواعيد زمنية محددة لتذاكر الدخول، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 16 نوفمبر الجاري.

كما أعلنت إدارة المتحف أنه اعتبارًا من 1 ديسمبر 2025، سيتم اعتماد الحجز الإلكتروني الحصري لتذاكر زيارة المتحف طوال أيام الأسبوع، وفي الإجازات الرسمية، عبر موقع المتحف الرسمي (www.gem.eg) ويتوقف بيع التذاكر من هذا التاريخ عبر منافذ البيع المباشر حتى إشعار آخر.

الرئيس السيسي يعلن إطلاق النسخة الـ5 من أسبوع "إعادة الإعمار والتنمية"

نشر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بيانا صادرًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إطلاق النسخة الخامسة من أسبوع إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات.

التقديم اليوم.. شروط حجز شقق ديارنا وظلال

تبدأ وزارة الإسكان اليوم الأحد أولى مراحل حجز شقق ديارنا وظلال وسكن مصر وجنة والإسكان الحر بعدد كبير من المدن الجديدة حيث يتم طرح 25 ألف وحدة.

