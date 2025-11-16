الوطنية للانتخابات توضح موعد الإعلان الرسمي لنتائج المرحلة الأولى

أكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن كافة التظلمات المقدمة من المرشحين في انتخابات مجلس النواب 2025 خضعت لفحص دقيق وفردي شامل.

وقال بنداري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الساعة 6" مع عزة مصطفى على قناة "الحياة"، إن إحدى اللجان القضائية ارتكبت مخالفة بفتح الصندوق قبل الموعد المحدد، مشيرًا إلى أن الهيئة قررت إبطال الصندوق بأكمله مع استبعاد جميع الأصوات بداخله،

وأكد المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الإعلان الرسمي للنتيجة النهائية للمرحلة الأولى في 14 محافظة سيكون يوم الثلاثاء في تمام الساعة الثانية ظهرًا .

وأضاف المستشار أحمد بنداري، أن اللجان العامة أنهت الحصر العددي الكامل لأصوات المرشحين الفرديين في دوائرهم وقوائم الانتخابات المتنافسة.

وأشار إلى أن عملية الفرز جرت بعد إدلاء الناخبين بأصواتهم يومي 10 و11 نوفمبر تحت إشراف قضائي مكثف وتواجد واسع لمنظمات المجتمع المدني والإعلام المحلي والدولي.

وأوضح أن النتائج ستُعتمد من مجلس إدارة الهيئة ثم تُعلن في مؤتمر صحفي بمقر الهيئة، مؤكدًا أن التعامل مع الشكاوى والملاحظات تم بجدية وشفافية تامة من خلال اللجان القانونية المختصة.