(أ ش أ):

أكد كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية وزير الصناعة والنقل أن تطوير صناعة النقل البحري أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030 .



وقال كامل الوزير – في كلمته خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من المحطات البحرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمنطقة شرق بورسعيد اليوم الاحد – إنه وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي بتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت فإن خطة تطوير صناعة النقل البحري تتضمن 3 محاور وهي ( تطوير الموانئ البحرية – تطوير الأسطول البحري – جذب شراكات إستراتيجية ) ، مؤكدا أن ميناء شرق بورسعيد هو ميناء محوري ضمن منظومة الموانئ البحرية المصرية.



وقدم نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية التهنئة للرئيس السيسي وجموع الشعب المصري العظيم بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير مؤكداً أن المتحف المصري الكبير هو الجسر الذي يربط الماضي العريق بالحاضر المتجدد والذي يعبر عن قدرة المصريين على بناء المستقبل بقوة وأمجاد الماضي.



قال كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية وزير الصناعة والنقل إنه في اطار محور تطوير الموانئ البحرية يوجد في مصر حاليا 19 ميناء تجاريا منها 14 ميناء تم وجاري تطويرها وهي موانئ تقع على البحرين الأحمر والمتوسط وهي ( العريش – شرق بورسعيد – غرب بورسعيد – دمياط – الإسكندرية – الدخيلة ) على البحر المتوسط وموانئ ( بورتوفيق – الأدبية – السخنة – الغردقة – سفاجا – نويبع – شرم الشيخ – الطور ) على البحر الأحمر ، ومنها أيضا 5 موانئ (انشاء جديد) على البحرين الأحمر والمتوسط وهي ( أبو قير – المكس – جرجوب ) على البحر المتوسط ومينائي ( برنيس – طابا ) على البحر الأحمر .



وأضاف أن محور تطوير الموانئ البحرية يتضمن إنشاء الأرصفة والمحطات حيث تم التخطيط لإنشاء أرصفة ومحطات جديدة بطول 70 كيلو مترا وبأعماق من 18 الى 25 مترا ليتخطى بذلك إجمالي أطوال الأرصفة 100 كيلو متر أرصفة مما أتاح للموانئ المصرية استقبال خلال 10 سنوات من (2015 – 2024) 1.6 مليار طن بضائع عامة وصب سائل وصب جاف بالإضافة إلى استقبال 72 مليون حاوية مكافئة ، منها في عام 2024 فقط 210 ملايين طن بضائع و9 ملايين حاوية منها 5 ملايين حاوية ترانزيت .



وأشار الى أن محور تطوير الموانئ البحرية يشمل إنشاء حواجز الأمواج حيث تم التخطيط لإنشاء حواجز أمواج بإجمالي أطوال 35 كيلو مترا ومنها ( حاجز الأمواج الشمالي بميناء الإسكندرية – حاجز الأمواج الغربي بميناء دمياط – حاجز الأمواج بميناء العريش – حاجز الأمواج بميناء جرجوب ).



ولفت كامل الوزير الى أنه يدخل في اطار محور تطوير الموانئ البحرية أعمال تكرير وتعميق الممرات الملاحية ، حيث تم تكريك أحواض التداول بالموانئ لتصل إلى أعماق من (18-25 مترا) ، مؤكدا أنه في عام 2016 وتنفيذا ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بانتشال مخلفات وحطام السفن الغارقة في ميناء الإسكندرية فقد تم انتشال عدد 21 سفينة غارقة بالإضافة إلى انتشال عدد 5 مراكب صيد وتعميق وتطهير الممرات الملاحية لاستقبال السفن العملاقة والوصول للمعدلات العالمية لتطور صناعة السفن، مشيرًا إلى استقبال الموانئ المصرية المختلفة مثل (الإسكندرية – الدخيلة – أبوقير – دمياط – شرق بورسعيد) لعدد من السفن العملاقة لخطوط الملاحة العالمية.



وقال كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية وزير الصناعة والنقل إنه في إطار محور تطوير الموانئ البحرية تم العمل على زيادة مساحات الموانئ لتصل إلى 100 مليون م2 بحلول 2030 ، موضحا أنه تمت زيادة مساحات الموانئ البحرية من 40 مليون م2 عام 2014 إلى 75 مليون م2 عام 2025 ، وتمت هذه الزيادات من خلال إما بزيادة مساحة الظهير الخلفي للميناء في حالة توافر أرض تسمح بذلك مثل ميناء سفاجا وميناء الإسكندرية ، أو بردم مسطحات داخل البحر مثل ميناء المكس وردم المنطقة خلف حواجز الأمواج بميناء السخنة والتي أضافة (4 ملايين م2) ، أو عن طريق التوسع الرأسي لزيادة السعة التخزينية لمساحة أرض أقل من الساحات المفتوحة .



وأضاف أنه تم أيضا في إطار هذا المحور تجهيز الموانئ بأحدث معدات التشغيل بالعالم بإجمالي 44 ونش رصيف و 128 ونش ساحة لتتعامل مع الجيل الجديد من السفن العملاقة ( اوناش الرصيف الكهربائية العملاقة “دمياط” – اوناش الساحة الكهربائية “الإسكندرية” – اوناش الرصيف ” الإسكندرية ” – اوناش الساحة الكهربائية "شرق بورسعيد").



وأشار كامل الوزير الى أنه في مجال تطوير الموانئ البحرية تم اتخاذ الإجراءات الخاصة بتبسيط إجراءات الدخول والخروج بالموانئ حيث تم تجهيز بوابات الدخول والخروج بنظام التعرف الآلي على الشاحنات .



وأوضح أنه في مجال الخدمات البحرية في إطار محور تطوير الموانئ البحرية تم تطوير وبناء أسطول القاطرات البحرية ليصل إلى عدد 52 قاطرة عام 2025 بقوة شد 70 طنا مقابل 30 قاطرة عام 2014 بقوة شد من 40-60 طنا ، ومستهدف أن تصل إلى 80 قاطرة عام 2030 بقوة شد تصل إلى 90 طنا لتكون قادرة على خدمة السفن العملاقة . بالإضافة إلى تطبيق أحدث نظم الموانئ الخضراء واستخدام أحدث معدات التخلص من التلوث البيئي بإجمالي 21 كاشطا ، وكذلك تطوير أنظمة العمل بالموانئ وتحويلها إلى موانئ ذكية وربط المنظومة الإلكترونية للميناء وبلإدارة الالكترونية للميناء و قطاع النقل البحري وهيئة السلامة البحرية ومصلحة الجمارك والسداد الالكتروني والشركات “مجتمع الميناء و المستودعات المصرية و الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية MTS.