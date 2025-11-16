قمة "فوربس" تستضيف المقرر السابق للمجلس القومي للسكان

يشارك الدكتور عمرو حسن، أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة القاهرة، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، كأحد المتحدثين الرسميين في قمة فوربس الشرق الأوسط لقادة الرعاية الصحية (Forbes Middle East Healthcare Leaders Summit)، المُقامة يومَي 18 و19 نوفمبر 2025 في قصر الإمارات- أبوظبي.

ويستعرض الدكتور عمرو حسن، خلال مشاركته المرتقبة في قمة فوربس لقادة الرعاية الصحية، رؤيته حول مفهوم "برمجة الجنين (Fetal Programming)" بوصفه مدخلًا لتعزيز الطب الوقائي وتحقيق التنمية المستدامة، إذ يؤكد دائمًا أن صحة الأوطان تبدأ من صحة الأم الحامل، وأن "برمجة الجنين هي بداية برمجة المستقبل"؛ بما يدعم نشأة أجيال أكثر ذكاءً وصحةً وقدرةً على الإنتاج.

ويُعد د.عمرو حسن، الأستاذ الجامعي المصري الوحيد بين المتحدثين، في تأكيدٍ على الحضور الأكاديمي المصري الفاعل في المحافل الدولية، باعتباره أحد الوجوه القيادية في قضايا صحة المرأة والتنمية البشرية.

أسَّس د.عمرو مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، التي أطلقت مبادرة "أنتِ الأهم"، كواحدة من أكبر الحملات التوعوية في العالم العربي؛ لدعم صحة وتمكين المرأة.

تُعد قمة فوربس الشرق الأوسط لقادة الرعاية الصحية واحدةً من أبرز المنصات الإقليمية في مجالات الطب والإدارة الصحية؛ إذ تجمع نخبةً من صُناع القرار، وقادة الأنظمة الصحية، وروَّاد الابتكار في العالم العربي؛ لبحث مستقبل الرعاية الصحية والتحولات الكبرى في السياسات والتكنولوجيا الطبية.

وتحوَّلت المبادرة من رسالة توعوية بسيطة إلى منصة إقليمية مؤثرة، بالشراكة مع منظمات دولية مثل صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) واليونيسف وبلان إنترناشيونال، لتصبح جسرًا يربط بين الطب والمجتمع والسياسات العامة.