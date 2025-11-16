إعلان

الأسعار تراجعت 35%.. منتجي الدواجن: الإنتاج تجاوز 1.6 مليار دجاجة و16 مليار بيضة سنويًا

كتب- عمرو صالح:

12:28 ص 16/11/2025

الدكتور ثروت الزيني

كشف الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، عن حقيقة تراجع أسعار البيض، مؤكدًا أن التراجع وصل إلى 35%.

وقال الزيني، في تصريحات تليفزيونية، إن هناك انخفاض في أسعار البيض وتدفق في أمهات الدواجن، مشيرًا إلى أن أسعار الدواجن وصلت إلى 65 جنيهًا في السوق و55 جنيهًا في المزارع.

وتابع: "16 مليار بيضة هو حجم الإنتاج السنوي، كما أن هناك زيادة 25% في بيض المائدة لعام 2025 مقارنة بـ 2024".

ولفت إلى أن الاستهلاك اليومي والإنتاج يصل إلى 4.5 مليون دجاجة و40 مليون بيضة يوميًا، موضحًا أن كيلو الفراخ في المزرعة بلغ 55 جنيهًا وتكلفته في المحلات تصل إلى 65 جنيهًا، وأن هناك 6 دورات سنويًا لتربية الدواجن لضمان تحقيق المربي لهامش ربح معقول.

وأضاف الزيني: "نطالب وزارة التموين بدعم المنتج المحلي لأن المربي عليه أعباء كثيرة، وسعر الكتكوت الآن أصبح 8 جنيهات بعد أن كان يصل إلى 55 جنيهًا".

وأكد الزيني، أن مصر لديها اكتفاء ذاتي في استهلاك الدواجن الطازجة، مشيرًا إلى أن من الوارد انخفاض أسعار الدواجن والبيض في الفترة المقبلة، حيث وصل سعر كرتونة البيض إلى 95 جنيهًا في المزرعة و110 جنيهات في المحلات.

