حفل توقيع كتاب "من نواراليا إلى كاندي" في مكتبة مصر الجديدة

كتب : محمد شاكر

12:21 ص 16/11/2025
    حفل توقيع كتاب من نواراليا إلى كاندي في مكتبة مصر الجديدة (1)
    حفل توقيع كتاب من نواراليا إلى كاندي في مكتبة مصر الجديدة (3)
    حفل توقيع كتاب من نواراليا إلى كاندي في مكتبة مصر الجديدة (4)

كتب- محمد شاكر:

أقيم مساء اليوم، حفل توقيع كتاب "من نواراليا إلى كاندي" للكاتبة إيمان يوسف، فى مكتبة مصر الجديدة، بحضور عدد من الكتاب والمثقفين.

وخلال الحفل أكدت المؤلفة، أن كتاب "من نواراليا إلي كاندي"، رحلة تنقلك لأماكن جديدة بمشاعر وحب وتفاصيل عايشتها وأرادت أن أحكيها وأوثق تفاصيلها خلال عدد من الرحلات التي قمت بها".

وأضافت: "كانت هذه الرحلات خلال الفترة من ٢٠٢٠ حتي العام الماضي لعلها تكون ملهمة للقراء".

