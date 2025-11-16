كيف قفز متوسط عمر المصريين 20 عامًا منذ الستينيات؟.. وزير الصحة يوضح

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025 أصبح أحد أكبر المؤتمرات المتخصصة على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن النسخة الحالية شهدت مشاركة قياسية بلغت 46 ألف مشارك من مختلف دول العالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، أن المؤتمر ناقش على مدار أربعة أيام في 11 قاعة متوازية، حيث تم عقد 198 جلسة حوارية وورشة عمل بمشاركة 794 محاضرًا وخبيرًا دوليًا.

وتابع وزير الصحة أن المؤتمر لم يقتصر على الجانب الصحي فقط، بل امتد ليشمل محاور التنمية البشرية التي حظيت باهتمام كبير في الجلسات الحوارية وورش العمل.

وأشار إلى أن المؤتمر تضمن أكثر من 15 محورًا رئيسيًا تم تناولها، مؤكدًا أن هناك لجنة خاصة تُشكل سنويًا لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر، مع متابعة دورية لتحقيق الاستفادة القصوى من مخرجاته على المستويين المحلي والدولي.

كما أشار عبد الغفار إلى الإشادات الدولية التي حظيت بها مصر في المجال الصحي، موضحًا أن مدير عام منظمة الصحة العالمية أشاد خلال مشاركته في المؤتمر بالإنجازات المصرية في القضاء على أمراض مثل الحصبة والتهاب الكبد الوبائي والسيطرة على الملاريا وشلل الأطفال.

وأضاف أن مصر حصلت مؤخرًا على شهادة القضاء على مرض التراكوما، وهو العدوى البكتيرية التي تسبب العمى، مما يعكس تقدم النظام الصحي المصري على المستوى العالمي.

ولفت وزير الصحة إلى أحد أهم المحاور التي ناقشها المؤتمر وهو موضوع "العمر الطويل والصحي" (Healthy Longevity)، مؤكدًا أن هذا المحور يحظى باهتمام عالمي متزايد.

وتابع: "نحن في مصر بنينا هذا الموضوع من أكثر من ثلاث سنوات"، مشيرًا إلى أن متوسط العمر في مصر ارتفع إلى 72-73 سنة مقارنة بما كان عليه في الستينيات، حيث تمت إضافة 20 سنة لعمر المصريين بفضل تطور الرعاية الصحية.