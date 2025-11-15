إعلان

"دولة التلاوة".. مصطفى حسني يُقبل يد المتسابق محمد أحمد حسن

كتب- حسن مرسي:

10:46 م 15/11/2025

مصطفى حسني يُقبل يد المتسابق محمد أحمد حسن

شارك المتسابق محمد أحمد حسن في برنامج "دولة التلاوة"، حيث قدم تلاوة لآيات من القرآن الكريم أمام لجنة التحكيم، وتلقى التعليقات والتقييمات على أدائه.

وفي لفتة مؤثرة تعكس تقديره العميق للأداء، قام الداعية الإسلامي الشيخ مصطفى حسني، بعد انتهاء القراءة، بالذهاب إلى المتسابق وقبَّل يديه، مُعبرًا عن إعجابه الشديد بعبارة: "متحرمونيش أوصل سيدنا الشيخ".

بدأ عرض برنامج دولة التلاوة يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويُعرض البرنامج مرتين أسبوعيًا، يومي الجمعة والسبت في التوقيت ذاته.

ويتم بث البرنامج عبر قنوات الحياة، سي بي سي، الناس، وقناة مصر قرآن كريم، بالإضافة إلى منصة Watch It.

شهدت التصفيات التمهيدية للبرنامج إقبالًا غير مسبوق، حيث تقدم أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات مصر.

وقد تم إجراء مراحل تصفية متعددة لاختيار أفضل 32 موهبة لتتنافس في الحلقات النهائية.

يتم الإشراف على هذه المراحل من قبل لجنة علمية متخصصة من وزارة الأوقاف.

مصطفى حسني دولة التلاوة محمد أحمد حسن

