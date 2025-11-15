أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة نفذت أعمال تطوير هائلة خلال العامين الماضيين دون تقليص القدرات التشغيلية رغم تراجع عدد السفن منذ أواخر 2023.

وقال ربيع، خلال مداخلة هاتفية مع لميس الحديدي في برنامج "الصورة" على قناة "النهار"، إن الرئيس السيسي وجه صراحة بعدم خفض أي جهد ليكون المجرى جاهزًا تمامًا ليوم عودة السفن بقوة أكبر، مشيرًا إلى أن هذه التوجيهات ضمنت استمرارية العمل بكفاءة عالية رغم التحديات الإقليمية.

وأضاف أن التطوير اكتمل بالكامل في القطاع الجنوبي الأكثر صعوبة والذي لم يُحدث منذ 1990، مشيرًا إلى أن المشروع شمل توسعة المجرى 40 مترًا شرقًا وتعميق الغاطس من 66 إلى 72 قدمًا على مسافة 30 كيلومترًا، بالإضافة إلى إنشاء قناة ثانية طولها 10 كيلومترات في البحيرات الصغرى.

وأوضح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن هذه الخطوات رفعت إجمالي الازدواج إلى 82 كيلومترًا بدلًا من 72، مؤكدًا أن ذلك يعزز كفاءة العبور ويقلص فترات الانتظار بشكل ملحوظ.

وتابع ربيع أن التحديثات لم تقتصر على المجرى الملاحي وحده. وأكد أن أسطول القطرات واللنشات تم تجديده كليًا، مشددًا على بناء 15 كوبريًا جديدًا لتسهيل حركة المستثمرين بين ضفتي القناة.

وأشار إلى أن السفن العابرة اليوم تواجه قناة سويس متجددة جذريًا مقارنة بالسنتين الماضيتين، وأن ربابنة السفن يشهدون بسلاسة الرحلة من باب المندب إلى المجرى دون أدنى عقبات.