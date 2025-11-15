إعلان

المستشارة أمل عمار تستقبل المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بالبنك الدولي

كتبت- نور العمروسي

08:26 م 15/11/2025
    المستشارة أمل عمار تستقبل المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بالبنك الدولي (3)
    المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة
    المستشارة أمل عمار تستقبل المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بالبنك الدولي (2)

استقبلت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة السيدة فاديا سعادة المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي والوفد المرافق لها.

حيث ناقشت المستشارة أمل عمار سبل تعزيز التعاون المشترك بين المجلس والبنك الدولي فى قضايا تمكين المرأة، وشمل وفد البنك الدولي حضور كل من ريداو -كانو، مدير إدارة الحماية الاجتماعية والوظائف بالبنك الدولي وميري أوفاديا كبيرة الاقتصاديين في مجال الحماية الاجتماعية ونهلة زيتون كبيرة مختصي الحماية الاجتماعية ومها عبدالوانيس وأفريل كابلان كبيرتا الأخصائيين الصحيين، وثريا الأسيوطي أخصائية الحماية الاجتماعية وميرال شحاتة وعمرو الشواربي الاقتصادييان بالبنك الدولي وإيمان حلمي أخصائي اقتصادي أول وميشيل أبو سالم اخصائي الصحة العامة إلى جانب وهناء محمد، ومعتز منصور ممثلي وزارة التعاون الدولي.

كما شهد اللقاء حضور المهندسة جيهان توفيق رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئاسة المجلس أمل عبدالمنعم المديرة العامة لمكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة والأستاذة شيرويت إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي بالمجلس ورشا حسن من إدارة التعاون الدولي بالمجلس ، والأستاذة آلاء الشاعر من المكتب الفني لرئيسة المجلس.

التنمية البشرية البنك الدولي القومي للمرأة أمل عمار

