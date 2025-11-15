شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

8 إجراءات عاجلة.. "اقتصادية النواب" تُطالب بتحويل المحافظات لمصانع وحقول إنتاج

طالب الدكتور محمد عبدالحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتكليف جميع المحافظين على مستوى الجمهورية بمنح أولوية قصوى لملفي الزراعة والصناعة.

وزير الثقافة يوجه بتوفير الدعم لمصابي طلاب أسوان بعد حادث أتوبيس "أهل مصر"

وجّه الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بالتنسيق الكامل والفوري مع وزارة الصحة ومحافظتي الأقصر وأسوان، لمتابعة الحالة الصحية لطلاب محافظة أسوان المشاركين في فعاليات الأسبوع الثقافي التاسع والثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية "أهل مصر"، وذلك عقب تعرض الأتوبيس الذي يستقلونه لحادث على الطريق الصحراوي الغربي (أسوان/ القاهرة)، في المسافة الواقعة بين إسنا والسباعية بمحافظة الأقصر.

صور.. محافظ الجيزة يشهد تجربة عملية لمنظومة مراقبة مسارات نقل المخلفات

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بدء الخطوات العملية نحو تطبيق منظومة إلكترونية متكاملة لتتبع مسارات سيارات المخلفات، بهدف تعزيز الرقابة والشفافية وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للموارد.

بعد عام من التنفيذ.. مي فريد:905 آلاف غير قادر تحت مظلة التأمين الصحي الشامل

شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في جلسة بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، عن نجاح تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة بعد مرور عام كامل على إطلاقها، وكيف أسهمت التجربة في تطوير وتوجيه المنهجية المستقبلية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية بشكل أكثر فعالية.

التقديم مستمر.. 75 ألف فرصة تدريبية مجانية بجميع المحافظات

أعلنت الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل، عن استمرار فتح باقي التقديم أمام الشباب للاستفادة من مبادرة جديدة توفر 75 ألف فرصة تدريبية مجانية داخل المنشآت الإنتاجية والخدمية في مختلف محافظات الجمهورية.

السيسي يوجه بتكثيف وزيادة نطاق استكشافات البترول والغاز

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

جمال شعبان يكشف سببًا محتملًا لوفاة محمد صبري

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السباق، إن ألم الكتف الأيسر قد يكون بسبب القلب.

تحذير من الأرصاد: الأمطار مستمرة وقد تمتد للقاهرة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فرص الأمطار مستمرة على بعض محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تكون متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا.

13 صورة.. أحدث تصوير جوي للمحطة متعددة الأغراض "سفاجا 2"

تنفذ وزارة النقل، مشروع المحطة متعددة الأغراض "سفاجا 2" بميناء سفاجا، ضمن خطة تنفيذ ميناء سفاجا الكبير، في إطار تطوير الموانئ المصرية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت.

8 صور.. افتتاح أول مجزر متنقل بصناعة محلية بالكامل

افتتحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، صباح اليوم، المجزر المتنقل الأول والذي يتم تنفيذه لأول مرة في مصر وتشرف الوزارة على تصميمه وتمويله ضمن عقد توريد 2 مجزر متنقل مكيف ومجهز بجميع مشتملاته بين وزارة التنمية المحلية وشركة (بان) للمقاولات العامة والاستثمار التجاري.

