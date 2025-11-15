أعلنت وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، عن اتفاقها مع شركتي "أرما" و"صافولا" على طرح زيوت خليط معبأة سعة 700 مللي بسعر 46.60 جنيه في المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة بكل المحافظات.

يأتي الاتفاق في إطار اهتمام الوزارة بتكثيف التعاون وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين، مع التأكيد على أهمية تكامل الجهود بين جميع الأطراف لضمان توافر المنتجات بجودة وأسعار تنافسية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار في الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.

من جانبه أوضح الدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن هذا الاتفاق يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، واستكمالاً لجهود الوزارة، حيث تم طرح الأسبوع الماضي زيت خليط "زمزم" إنتاج الشركة القابضة، عبوة 700 مللي بسعر 46.60، في فروع سلسلة "هايبر وان ماركت"، إضافة إلى توافره في 1060 مجمعاً استهلاكياً على مستوى الجمهورية، إلى جانب طرح عبوات الزيوت الخليط 700 مللي من إنتاج شركتي "أرما" و"صافولا" والتي سيتم طرحها أيضاً بالمجمعات، مشيداً بأهمية توجه الوزارة نحو تكامل الجهود بين كافة الأطراف لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار وجودة مناسبة.