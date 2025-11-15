وزير الثقافة يلتقي رئيسة هيئة الثقافة والفنون بدبي

كتب- محمد شاكر:

التقى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصري، الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون بدبي، وذلك

ضمن مشاركته في فعاليات المؤتمر العام السابع والعشرين للمجلس الدولي للمتاحف "آيكوم" دبي 2025.

تناول اللقاء بحث آفاق التعاون بين مصر ودولة الإمارات في مجالات المتاحف والفنون والتراث، إلى جانب تبادل الخبرات والمعارف التي تسهم في تعزيز العمل الثقافي وصون التراث الإنساني المشترك.

وأكد الجانبان أهمية البناء على العلاقات الثقافية الممتدة بين البلدين، ودعم المبادرات التي تُبرز الهوية الحضارية وتعزّز الوعي بتاريخ وتراث المنطقة.

وقدّمت الشيخة لطيفة، خلال اللقاء، التهنئة لمصر بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدة أنه يُعد صرحًا حضاريًا فريدًا يعكس عمق التاريخ المصري ويقدم رسالة ثقافية عالمية رائدة.

من جانبه، ثمّن وزير الثقافة التعاون بين مصر والإمارات المستمر ودعمهما للمنجز الثقافي العربي، مشيرًا إلى أن التعاون بين البلدين يمثّل نموذجًا متميزًا في حماية التراث وتطوير منظومة المتاحف وفق المعايير الدولية.

ويأتي اللقاء ضمن برنامج الزيارة الرسمية التي يجريها وزير الثقافة إلى دبي للمشاركة في أعمال مؤتمر «آيكوم»، الذي يُعد أكبر تجمع عالمي لخبراء المتاحف والتراث.

