تحرك حكومي لإنقاذ طفلة بالإسماعيلية من استغلالها في التسول

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، تدخله في واقعة طفلة الإسماعيلية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان حماية وسلامة الطفلة، وذلك في إطار الدور الوطني الذي يقوم به المجلس في حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والاستغلال والإهمال.

ورصدت الإدارة العامة لحماية الطفل بالمجلس، وفق بيان اليوم، مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن استغاثة بشأن استغلال طفلة تبلغ من العمر 9 أعوام في أعمال التسول من قبل والديها، وعليها آثار ضرب مبرح.

ووجَّهت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس، بالتدخل العاجل للتحقق من الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الطفلة.

وخاطب المجلس، مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام لبدء التحقيق القضائي في الواقعة، وقد تم تحرير محضر بالحادث، وباشرت نيابة ثانٍ الإسماعيلية تحقيقاتها، مما أسفر عن القبض على الأب والأم المتهمين باستغلال الطفلة.

وقال الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن وحدة حماية الطفل الفرعية بحي ثانِ الإسماعيلية انتقلت إلى موقع البلاغ، وأجرت دراسة متكاملة للحالة، وتبين أن للطفلة شقيقًا يبلغ من العمر 5 سنوات.

وأوصت وحدة حماية الطفل، بتسليم الطفلين إلى جدتهما لوالدهما مع أخذ التعهد اللازم بضمان حسن رعايتهما وتوفير بيئة آمنة لهما، فضلًا عن استخراج شهادات ميلاد للطفلين لتقنين أوضاعهما، إلى جانب ضرورة توقيع الكشف الطبي عليهما للاطمئنان على حالتهما الصحية والتأكد من عدم تعرضهما لأي أضرار.

من جانبه، ناشد صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، المواطنين بضرورة التواصل مع خط نجدة الطفل (16000) حال وجود أي انتهاك قد يعرّض حياة الأطفال للخطر، أو من خلال تطبيق الواتس آب على الرقم (01102121600)، مؤكدًا أن حماية الأطفال مسؤولية وطنية، وأن المجلس سيظل دائمًا الحصن المنيع ضد أي انتهاكات قد يتعرض لها الأطفال، وسيواصل جهوده لضمان حق كل طفل في الأمان والحماية والعيش بكرامة.

وأعرب المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن الشكر والتقدير للنيابة العامة - مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين - على جهودهم الحثيثة وسرعة تدخلهم لحماية الأطفال من أي خطر، كما يثمن المجلس الدور الفعّال لوحدة حماية الطفل بمحافظة الإسماعيلية في التعامل السريع مع الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان مصلحة الطفل الفضلى.

