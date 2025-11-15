يعود المركز القومي للسينما بقوة إلى ساحة الإنتاج الروائي بعد توقف دام أكثر من أربع سنوات، وذلك من خلال الفيلم الروائي القصير "ظل الفستان" للمخرج أحمد محمد عبده ، في انطلاقة جديدة يقودها رئيس المركز الدكتور أحمد صالح الذي أعاد تفعيل إنتاج الأفلام الروائية القصيرة، معتمدًا على أحدث التقنيات السينمائية التي تُستخدم لأول مرة داخل المركز.

يدور الفيلم في إطار درامي مستوحى من واقع الحياة، حيث يقدم حالة إنسانية مؤثرة تمرّ بها سيدة في أوائل الثلاثينات تقرر كسر قيود الفقر والحرمان العاطفي خلال يوم واحد فقط، وهو ما يجعل الفيلم من الأعمال التي تدور أحداثها في زمن محدود لكنه مليء بالتحديات والتصاعد الدرامي.

ويشارك في بطولة الفيلم يورا محمد، من تأليف الدكتور شريف منجود، وإخراج أحمد محمد عبده، بينما وضع الموسيقى التصويرية الموسيقار الكبير شادي مؤنس لتتمازج في الفيلم نبرة الشجن بين موسيقاه والأغاني الخالدة للفنانة وردة.

وأكد القائمون على العمل أن الدعم المباشر والمتابعة الدقيقة من الدكتور أحمد صالح بخبرته الإنتاجية كان لها دور حاسم في تيسير عملية التصوير وتوفير التصاريح اللازمة وتذليل التحديات حتى خروج الفيلم بأفضل صورة.

اقرأ أيضاً:

توفي خلال الوضوء لصلاة الفجر.. وزير الأوقاف ينعى مؤذن مسجد السيدة زينب

رفض مقترح ENN.. المسلماني: "نايل تي في" تحتفظ باسمها خلال تطوير القناة

ياسمين الخطيب تتراجع عن هجومها على عبد الله رشدي.. والأخير يرد