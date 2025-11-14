شعبة الاتصالات والمحمول تعلن الموعد المتوقع لزيادة أسعار كروت الشحن

أكد المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن شائعات رفع أسعار كروت الشحن فورًا غير صحيحة، لكن الفترة المقبلة ستشهد تعديلات حقيقية مع بداية 2026 نتيجة ارتفاع تكاليف المواد البترولية التي تعتمد عليها معظم أجهزة الشبكات والبنية التحتية للاتصالات.

وقال طلعت، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الشمس"، إن هذا الارتفاع ليس جديدًا فقد حدث سابقًا مع كل تحريك في أسعار المواد البترولية، مشيرًا إلى أن القرار الرسمي لم يُصدر بعد.

وشدد رئيس شعبة الاتصالات والمحمول على أن أي زيادة ستكون مدروسة ومرتبطة بتكاليف التشغيل لا برغبات تجارية، مؤكدًا أن الشعبة ليست طرفًا في اتخاذ القرار بل مجرد مراقب.

وأضاف أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو السلطة الوحيدة المخولة بتحديد الأسعار النهائية، مشيرًا إلى غياب أي تعاون رسمي بين الشعبة والجهاز.

وأوضح المهندس محمد طلعت، أن هناك فجوة تحتاج إلى جسر لمعالجة مشكلات القطاع المتراكمة، مؤكدًا أن الشعبة تعاني من تحديات داخلية كبيرة تحتاج إلى حلول عاجلة قبل أي نقاش حول الأسعار.

وتابع رئيس شعبة الاتصالات والمحمول أن تأثير زيادة أسعار الوقود على الاتصالات غير مباشر لكنه حتمي.

وأكد أن كل زيادة في الوقود ترفع تكاليف النقل والطاقة والصيانة، مشددًا على أن السوق لن يشهد صدمة فورية بل تعديلًا تدريجيًا مع العام الجديد للحفاظ على استقرار الخدمة.