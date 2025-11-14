شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إعلان إدارة المتحف المصري الكبير عن بدء العمل بنظام الحجز المسبق وفق مواعيد زمنية محددة لتذاكر الدخول، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 16 نوفمبر الجاري، في ضوء حرص وزارة السياحة والآثار على تطوير منظومة الخدمات المقدمة داخل المتاحف المصرية وتحسين تجربة الزائر بها

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

عبدالله رشدي عن قائمة المنقولات: الزوج ليس ملزمًا شرعًا بكتابة ما جلبه

قال الداعية عبد الله رشدي، إن مشكلة القائمة في تجهيز البيت تتحدد بعدة حالات أبرزها إذا كانت الزوجة هي من تشتري تجهيزات البيت، فيحق لها تسجيل ما قامت بشرائه في قائمة.

ياسمين الخطيب تتراجع عن هجومها على عبد الله رشدي.. والأخير يرد

قالت الإعلامية ياسمين الخطيب، إنه منذ أيام، وقبل أن تتواصل معها أمنية حجازي، زوجة الداعية عبد الله رشدي كانت قد كتبت منشوراً تهاجمه فيه بشدة، مدفوعة بتعاطفها مع النساء خاصة، ومع المستضعفين والمظلومين عامة، ويقينها أن نصرتهم واجب شرعي وإنساني لا يحتمل التردد.

بدءًا من الأحد.. المتحف الكبير يطبق نظام الحجز المسبق لتذاكر الدخول

قررت إدارة المتحف المصري الكبير بدء العمل بنظام الحجز المسبق وفق مواعيد زمنية محددة لتذاكر الدخول، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 16 نوفمبر الجاري، في ضوء حرص وزارة السياحة والآثار على تطوير منظومة الخدمات المقدمة داخل المتاحف المصرية وتحسين تجربة الزائر بها.

رئيس القطاع الديني بالأوقاف يشارك في مؤتمر الدولي للمركز الثقافي الفرنسيسكاني

أناب الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، الدكتور السيد عبد الباري - رئيس القطاع الديني بالوزارة، للمشاركة في افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي السابع الذي ينظمه المركز الثقافي الفرنسيسكاني تحت عنوان: "الخطاب الديني في الألفية الثالثة"، المنعقد في الفترة من ١٣ حتى ١٥ نوفمبر الجاري، وذلك بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والمتخصصين من داخل مصر وخارجها.

توقيع 5 بروتوكولات تعاون لتعزيز الرعاية الصحية والتنمية البشرية

شهد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، توقيع 5 بروتوكولات تعاون مع شركات «أسترازينيكا»، «ميندراي» للإلكترونيات الطبية الحيوية، «فويانس ميديكال تكنولوجي»، «لوريال» لمستحضرات التجميل، وجامعة الأزهر، على هامش فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار «تمكين الأفراد، تعزيز التقدم، إتاحة الفرص»، خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر الجاري.

رفض مقترح ENN.. المسلماني: "نايل تي في" تحتفظ باسمها خلال تطوير القناة

قال الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إنه أجرى بعض الاتصالات بعدد من أعضاء مجلس الهيئة لاستطلاع الرأي بشأن مقترح فريق التطوير بقناة نايل تي في بتغيير الشعار إلي شبكة مصر الإخبارية ENN ولم ينل الاقتراح قبول عدد من أعضاء المجلس.

الصحة تنظم جلسة برنامج صحة الشباب: استثمار من أجل التنمية

نظمت وزارة الصحة والسكان جلسة حوارية بعنوان «برنامج صحة الشباب: الاستثمار في الشباب من أجل التنمية»، وذلك على هامش النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار «تمكين الأفراد، تعزيز التقدم، إتاحة الفرص»، خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2025 بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وزير الري: إزالة ١٦٤ تعدٍ على فرع رشيد لمباني مخالفة

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرا من المهندس حسام طاهر رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه، بخصوص موقف حملات الإزالة المكثفة التى تقوم بها الوزارة لإزالة التعديات على فرع رشيد، وذلك فى إطار "المشروع القومي لضبط النيل".

الموالح في المقدمة.. وزير الزراعة: 8.2 مليون طن إجمالي الصادرات

كشف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الصادرات الزراعية المصرية، قد بلغت حتى الآن حوالي 8.2 مليون طن، وهو ما يمثل تقدما ملحوظا، عن نفس العام الماضي، بزيادة قدرها حوالي 650 ألف طن.

وفاة مؤذن مسجد السيدة زينب أثناء الوضوء لصلاة الفجر

توفي صباح اليوم، الشيخ نادي زيدان مؤذن مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بالقاهرة، أثناء الوضوء لصلاة الفجر.

حالة الطقس.. "الأرصاد": أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مع رصد تكاثر واضح للسحب الرعدية الممطرة على عدد من المناطق .

