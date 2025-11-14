توقيع 5 بروتوكولات تعاون لتعزيز الرعاية الصحية والتنمية البشرية

كتب - أحمد جمعة:

شهد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، توقيع 5 بروتوكولات تعاون مع شركات «أسترازينيكا»، «ميندراي» للإلكترونيات الطبية الحيوية، «فويانس ميديكال تكنولوجي»، «لوريال» لمستحضرات التجميل، وجامعة الأزهر، على هامش فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار «تمكين الأفراد، تعزيز التقدم، إتاحة الفرص»، خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر الجاري.

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، تفاصيل البروتوكولات:

1 مع أسترازينيكا: يدعم الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية (ارتفاع ضغط الدم، الاعتلال الكلوي المزمن) عبر حملات فحص داخل المنشآت، مواد توعوية، تدريب 2000 مقدم رعاية صحية، وتحديث البروتوكولات العلاجية، لرفع كفاءة الكوادر، توسيع الكشف، وتقليل الإصابات والوفيات.

2 مع ميندراي: يشمل دراسات جدوى لإنشاء مستشفيات وأنظمة صحية افتراضية وذكية، منصة وأكاديمية للتعليم الطبي، وتوطين صناعة أجهزة الأشعة في مصر.

3 مع فويانس ميديكال تكنولوجي: يركز على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير خدمات الرعاية، إنشاء بنية تحتية وطنية للذكاء الاصطناعي في التصوير الطبي، حلول تشخيصية متقدمة، وتحسين النماذج الذكية ببيانات سريرية، لرفع كفاءة ودقة الخدمات.

4 مع جامعة الأزهر: ينفذ برامج تدريبية مشتركة لتعزيز مهارات الولادة الطبيعية، وسائل تنظيم الأسرة الآمنة، المشورة الأسرية، والصحة الإنجابية، مع دعم مبادرة الحضانات الصديقة للأم والطفل. كما يقترح تطوير مناهج التعليم الطبي في الصحة العامة، النساء والتوليد، وطب الأطفال، لدعم الألف يوم الذهبية، تقييم النمو العصبي، والصحة الإنجابية. يشمل تقديم خدمات تنظيم الأسرة بعيادات الجامعة، تغطية شاملة، تعزيز الولادة الطبيعية، تقليل القيصرية غير المبررة عبر أدوات مثل البارتوجرام وتطبيقات روبسون.

5 مع لوريال: يدعم القضية السكانية ورفع الوعي الصحي للأسرة عبر تحسين المعرفة بالصحة الجلدية، تدريب العاملين في التشخيص والعناية بالبشرة، دعم غرف المشورة الأسرية بتدريب متخصص للأطفال والأمهات، وجلسات توعوية في نوادي المرأة حول النظافة الشخصية، العناية بالبشرة، والوقاية من الأمراض الجلدية، لتحسين جودة الحياة والصحة العامة.