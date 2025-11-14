تقلبات الطقس.. الأرصاد تحذر من 4 ظواهر مُصاحبة للسحب الرعدية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من الظواهر الجوية المصاحبة للسحب الرعدية، والتي يتوقع حدوثها في حدود 30% تقريبًا، خلال الساعات المقبلة.

وقالت الأرصاد، في تنويه، إنه قد تتشكل السيول على مناطق من شمال سيناء، وتتساقط حبات البرد على بعض المناطق.

كما حذرت الهيئة من نشاط الرياح القوية نتيجة الهواء الهابط والتي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، بجانب ضربات البرق مع السحب الرعدية على بعض المناطق.

وأشارت إلى فرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء، على فترات متقطعة، بجانب فرص أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من مطروح والعلمين والمنوفية والشرقية والإسماعيلية والسويس على فترات متقطعة.

