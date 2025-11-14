إعلان

ما مصير وظيفة النائب بعد فوزه بعضوية البرلمان؟

كتب- عمرو صالح:

06:30 ص 14/11/2025

مجلس النواب

حدد قانون مجلس النواب، بشكل صريح، مصير الوظيفة الأصلية لأي مرشح من العاملين في الدولة بعد فوزه بعضوية البرلمان.

وقد تضمنت المادة (31 – فقرة أولى) من القانون، أن العضو الذي يشغل وظيفة حكومية أو يعمل في إحدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تملكها أو تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمالها، يتفرغ تمامًا لعضوية المجلس، مع احتفاظه بوظيفته أو عمله الأصلي طوال مدة عضويته، وتُحتسب تلك المدة ضمن مدة خدمته الفعلية سواء للمعاش أو المكافأة.

فيديو قد يعجبك:



