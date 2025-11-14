قانون الإجراءات الجنائية.. أيام لا يُنفذ فيها حكم الإعدام

نص قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، على عدم جواز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد أن وافق مجلس النواب على التعديلات التي طلبها الرئيس لتفادي أسباب اعتراضه السابق على بعض المواد، في خطوة لتعزيز ضمانات الحقوق والحريات العامة وتحقيق وضوح تشريعي أكبر.

