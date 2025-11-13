إعلان

تحذير لأهالي الإسكندرية.. الأرصاد تُصدر تنويهًا جويًا عاجلًا

كتب : محمد نصار

07:29 م 13/11/2025

تحذير لأهالي الإسكندرية.. الأرصاد تُصدر تنويهًا جو

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تنويهًا بشأن حالة الطقس الآن في ظل موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وقالت الأرصاد، في بيان: تتدفق الآن السحب الرعدية الممطرة على مطروح والضبعة وسيدي عبد الرحمن والعلمين، ومن المتوقع أن تتقدم إلى الإسكندرية مع تقدم الوقت.

وأضافت الهيئة، أن السحب الرعدية يصاحبها سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانًا، وقد تكون مصحوبة بتساقط لحبات البرد.

582982572_1257833929708505_5553807779737669017_n

وحذرت الهيئة، من ضربات البرق والرعد، والرياح الهابطة من أسفل السحب الرعدية.

وأوضحت: تكون ذروة الحالة الجوية على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري خلال ساعات الليل حتى الغد وتقل حدتها على المناطق الداخلية.

580502511_1257833923041839_7535745137572885138_n

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس السحب الرعدية الإسكندرية أمطار السواحل الشمالية

