تحذير لأهالي الإسكندرية.. الأرصاد تُصدر تنويهًا جويًا عاجلًا

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تنويهًا بشأن حالة الطقس الآن في ظل موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وقالت الأرصاد، في بيان: تتدفق الآن السحب الرعدية الممطرة على مطروح والضبعة وسيدي عبد الرحمن والعلمين، ومن المتوقع أن تتقدم إلى الإسكندرية مع تقدم الوقت.

وأضافت الهيئة، أن السحب الرعدية يصاحبها سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانًا، وقد تكون مصحوبة بتساقط لحبات البرد.

وحذرت الهيئة، من ضربات البرق والرعد، والرياح الهابطة من أسفل السحب الرعدية.

وأوضحت: تكون ذروة الحالة الجوية على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري خلال ساعات الليل حتى الغد وتقل حدتها على المناطق الداخلية.

