أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن مناطق الإسكندرية ومطروح تتأثر اليوم بسحب رعدية ممطرة، يصاحبها أمطار متوسطة إلى غزيرة أحيانًا، بالإضافة إلى تساقط لحبات البرد وحدوث البرق والرعد في بعض المناطق.

وأوضحت الهيئة أن السحب الرعدية الممطرة من المتوقع أن تمتد إلى مناطق من شمال الوجه البحري، بما يشمل محافظتي البحيرة وكفر الشيخ خلال الساعات القادمة، داعية المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب مخاطر السيول أو انعدام الرؤية أثناء القيادة.

يذكر أن، الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، حذرت من حالة عدم استقرار في حالة الطقس تضرب أنحاء البلاد بدءًا من اليوم الخميس.

وقالت "غانم"، في تصريحات لمصراوي، إن مصر تتأثر بمنخفض جوي بارد في طبقات الجو العليا، مصحوب بكتل هوائية شمالية رطبة قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، ما يؤدي إلى تغيرات ملحوظة في حالة الطقس.

