أكد علي محمد علي، الخبير الاقتصادي، أن مشاركة الشركات الوطنية في المتحف المصري الكبير لم تكن مجرد توريد مواد، بل كانت شرف ومسؤولية وطنية يعتزون بها، وضرب مثالًا بشركات العزل والتبطين التي زودت المتحف المصري الكبير بالخامات لضمان أعلى مستويات الحماية والاستدامة الإنشائية لهذا الصرح العظيم".

وأضاف علي محمد، في تصريحات لراديو مصر، أن الشركات الوطنية، تفتخر بأننا جزء من صناعة مصرية قوية قادرة على المنافسة ومشاركتنا في مشروع بحجم المتحف المصري الكبير دليل على ما تمتلكه الشركات المصرية من قدرات حقيقية.

وأوضح أن الشركات الوطنية المصرية ماضية في دعم رؤية الدولة المصرية نحو تعزيز المنتج المحلي وتوطين التكنولوجيا الصناعية بما يضمن استمرار تقديم منتجات هندسية عالية الكفاءة تخدم حاضر مصر ومستقبلها.

وذكر علي محمد، أن التصميم المعماري للمتحف جاء “عبقريًا” من حيث اختيار الموقع المطل على منطقة الأهرامات، التي تُعد أقدم وأهم منطقة أثرية في العالم، مما أضفى على المتحف قيمة تاريخية وحضارية إضافية. وأكد أن الإقبال الجماهيري الكبير في أول أيام الافتتاح يعكس شغف المصريين والعالم بتراث مصر الخالد.