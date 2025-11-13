إعلان

الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس السيسي على قانون الإجراءات الجنائية

كتب : أحمد عبدالمنعم محمد السيد

12:40 م 13/11/2025

الرئيس عبدالفتاح السيسي

نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 174 لسنة 2025 لسنة 2025، بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.

وكان مجلس النواب وافق بجلسته العامة المعقودة في 16/10/2025 على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية، بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق.

الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب

