حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 12-11-2025 على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن هناك تحذير من حالة طقس اليوم الخميس، إذ أنه من المقرر أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مناطق من شمال البلاد، يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المقرر أن يسود طقس اليوم الخميس 13-11-2025 خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء.

ومن المقرر أن يكون طقس اليوم الخميس، مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره، طبقا لما ذكرته الهئية العامة للأرصاد الجوية.

ومن المتوقع أن تشهد أمطار متفاوتة الشدة وغزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ومناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة المتوقعة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 17 والعظمى 25 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 17 والعظمى 23 درجة.

- مطروح الصغرى 16 والعظمى 22 درجة.

- بورسعيد الصغرى 20 والعظمى 24 درجة.

- السويس الصغرى 20 والعظمى 26 درجة.

- طابا الصغرى 16 والعظمى 25 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 23 والعظمى 31 درجة.

- الغردقة الصغرى 20 والعظمى 30 درجة.

- الفيوم الصغرى 16 والعظمى 25 درجة.

- أسيوط الصغرى 15 والعظمى 26 درجة.

- سوهاج الصغرى 16 والعظمى 27 درجة.

- الأقصر الصغرى 18 والعظمى 30 درجة.

- أسوان الصغرى 20 والعظمى 31 درجة.

- الوادى الجديد الصغرى 20 والعظمى 31 درجة.