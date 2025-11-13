حالة طقس الخميس.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من حالة عدم استقرار في حالة الطقس تضرب أنحاء البلاد بدءًا من اليوم الخميس.

وقالت "غانم"، في تصريحات لمصراوي، إن مصر تتأثر بمنخفض جوي بارد في طبقات الجو العليا، مصحوب بكتل هوائية شمالية رطبة قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، ما يؤدي إلى تغيرات ملحوظة في حالة الطقس.

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الحالة الجوية الجديدة تُعد أولى الحالات المكتملة الأركان لفصل الخريف، مشيرة إلى أن البلاد ستشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السلوم ومطروح، مع احتمالية هطول أمطار رعدية على بعض المحافظات الساحلية.

وأضافت أن التأثير سيمتد تدريجيًا ليشمل السواحل الشمالية مثل الإسكندرية ومطروح والعلمين، إضافة إلى مناطق من الوجه البحري كالبحيرة وكفر الشيخ، ومع تقدم ساعات اليوم ستصل الأمطار إلى دمياط وبورسعيد وبعض المحافظات الداخلية.

وأوضحت أن حالة عدم الاستقرار ستستمر يومي الجمعة والسبت، مع تفاوت شدة الأمطار من منطقة لأخرى، مشيرة إلى نشاط واضح للرياح قد يتسبب في اضطراب الملاحة البحرية بالبحر المتوسط وارتفاع الأمواج بين 2 و3 أمتار.

كما كشفت عضو هيئة الأرصاد أن البلاد ستشهد انخفاضًا في درجات الحرارة بمقدار يتراوح بين درجتين إلى ثلاث درجات مئوية، لتسجل العظمى في القاهرة الكبرى من 24 إلى 25 درجة نهارًا، بينما تتراوح الصغرى بين 16 و17 درجة ليلًا.

وحذرت من البرق والرعد ونشاط الرياح، مؤكدة ضرورة ارتداء الملابس الخريفية المناسبة خاصة خلال ساعات الليل.

